Por error aritmético se cayó cuestionado proceso para la UCI neonatal en el HUS ¿Qué pasó?

A pesar de las observaciones elevadas por ciertos veedores ciudadanos que pusieron en duda la transparencia de la convocatoria pública, el HUS continúo adelante con el proceso para construir obras complementarias de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI neonatal de la entidad por $3 mil millones.

Tal y como habían advertido los veedores, al cierre del proceso, tan solo la Unión Temporal Obras Ucin, integrada por las firmas bogotanas: Miroal Ingeniería SAS y A&A Consultoría e Ingeniería; se presentó como único oferente interesado en ejecutar el millonario contrato de obra en la empresa social del Estado.

Si bien el cronograma de la invitación tenía como plazo hasta el próximo miércoles, 24 de mayo, para la firma del contrato, las directivas del Hospital Universitario decidieron expedir una resolución rechazando la oferta de la Unión Temporal Obras Ucin por un error aritmético en su propuesta.

“En efecto se encontró que el proponente incurrió en las causales de rechazo enunciadas en el numeral 1.28. Causales de rechazo, en sus literales h, i y y, las cuales rezan lo siguiente: h. Cuando en la propuesta económica y sus anexos se presente algún valor en moneda extranjera o con decimales. Es así que el comité evaluador detectó que los siguientes ítems que hacen parte de la propuesta económica se presentaron con decimales, hecho que como se acaba de indicar está catalogado como causal de rechazo”, dicta la resolución del HUS.

Para Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, señaló que el informe de evaluación del HUS, confirma las observaciones previas hechas previamente a este proceso.

“Publicado por el Hospital Universitario de Santander el informe de evaluación y confirmado lo advertido cuando publicaron la convocatoria en el sentido que el pliego no garantizaba pluralidad, el único oferente cometió un error que lo deja incurso en causal de rechazo y, como no se propició la pluralidad de oferentes, al rechazar la propuesta es imperativo declarar desierto el proceso y, en consecuencia, aplazar la inversión de $3.000 en la UCI neonatal. Si hubieran atendido observaciones o utilizado, aunque no están obligados, el pliego tipo, habríamos tenido varios oferentes y el rechazo de una propuesta no habría frustrado el proceso de selección” indicó Fernández.