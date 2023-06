Por falta de aseguradora, Gobernación mantuvo suspendida millonaria licitación para vivienda rural

Con la Resolución 1058 del 2 de junio de 2023, la Secretaría de Infraestructura de Santander amplió por tercera ocasión la suspensión del proceso licitatorio VH-LP-23-01 mediante el cual pretende contratar la construcción de viviendas rurales por valor superior a los $21.764 millones.

En el acto administrativo, la administración de Mauricio Aguilar amplió por cinco días hábiles más la suspensión del controvertido proceso licitatorio, el cual, según el cronograma inicial, debía estar adjudicado el próximo viernes, 9 de junio, pero que aún continúa empantanada, debido a la falta de firmas aseguradoras que quieran respaldar el millonario contrato de obra.

“La entidad aún se encuentra realizando un análisis de este tipo de procesos con el fin de procurar de las compañías aseguradoras que se expidan los amparos de cumplimiento y, se hace necesario indicar que ya se han estado recibiendo por parte del algunas aseguradoras indicación de que se dará respuesta a la mayor brevedad”, dicta la Resolución 1058, firmada por Álex Peralta, secretario de Vivienda departamental.

El expresidente de la Sociedad Santandereana Ingenieros, SSI, Rodrigo Fernández cuestionó que sea la propia Gobernación como entidad contratante la que esté adelantando gestiones para obtener las pólizas para los posibles oferentes.

“De la lectura de la Resolución 1058 del 2 de junio de 2023 “por medio de la cual se ordena la ampliación de la suspensión del proceso VH-LP-23-01” es la misma Secretaría de Vivienda de la Gobernación de Santander la que está adelantando gestiones para obtener que las propuestas de los potenciales oferentes, obtengan póliza de cumplimiento. Sin duda una Resolución insólita”, indicó Fernández.

Así mismo, el veedor ciudadano insistió en “desempacar” la licitación como una alternativa para dar solución a la falta de pólizas en el proceso.

“¿No sería más fácil desempaquetar el proyecto de $21.764 mill para 9 municipios? Eso lo advertimos desde q publicaron prepliego. No obstante, la Gobernación de Santander insiste en mantener la convocatoria que no resulta, como ya se anotó en otra resolución “atractiva” para las aseguradoras. Tampoco lo es para oferentes por los requerimientos a los 3 directores y calificación de plan de calidad. El mercado no es tonto”, agregó Rodrigo Fernández.

