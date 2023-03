$!Por presionar a contratistas del Icbf, piden pérdida de investidura de la representante santandereana Erika Tatiana Sánchez

Las pruebas

Vanguardia tuvo acceso a parte del material probatorio que fue trasladado a la Corte Suprema en el marco de la investigación penal en contra de la congresista Sánchez.

Tres audios y la captura de los chats de varios grupos de Whatsapp que serían de miembros del Icbf en Santander y en los que participa Erika Sánchez de manera activa presionando por la recolección de firmas, hacen parte de las pruebas trasladadas por la Fiscalía.

“Buenos días mis amores bellos. Necesitamos presentar por parte de ustedes mis hermosas gerentes 8.000 firmas semanales y me preocupa que hay grupos que están flojos. Necesito por favor que me ayuden a cumplir. Si necesitan algo pregúntenos. Ustedes saben que debemos trabajar fuertemente en esto que es lo que nos ha dado el respaldo todos estos años. No me dejen sola. Sabemos que ocupar el primer renglón demanda muchísimas cosas, no se imaginan, pero sin el apoyo de ustedes, no podemos cumplir nuestras metas. Las firmas se entregan todos los viernes, el sábado afecta de gran manera nuestro esquema de trabajo”, se lee en uno de los chats.

Posteriormente, tras una nota publicada por Vanguardia semanas antes de las elecciones legislativas del 2022, advirtiendo como se estaba presionando a funcionarios y contratistas del Icbf para recoger firmas a favor de la candidatura de Sánchez, la hoy Congresista ordena borrar cualquier foto de redes sociales que la relacionen a ella con la Fundación Crecer y Vivir, y el Icbf.

“Mis amores borren todas las fotos que tengan conmigo en el Instagram. Me llamaron esta mañana de Vanguardia y Caracol, y me están dando duro, entonces me tocó borrar todas las fotos con ustedes. Ya habrá tiempo el año entrante de tomarme muchas y ponerlas en todas partes”, se lee en otro de los chats.

Finalmente, la representante Sánchez le estaría pidiendo a las líderes del Icbf, renombrar los archivos digitales y los sobres con las respectivas firmas de tal forma que no las relacionen con la Fundación Crecer y Vivir, ni con el Icbf.