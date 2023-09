Por primera vez Consuelo Ordóñez apareció al lado de Rodolfo Hernández: esto dijeron sobre las elecciones en Bucaramanga

A dos meses de las elecciones regionales, el excandidato presidencial y líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, apareció a través de sus redes sociales junto a Consuelo Ordóñez, quien es su candidata para la Alcaldía de Bucaramanga mientras él busca llegar a la Gobernación de Santander.

La aparición de los dos candidatos que participarán en la contienda electoral del próximo 29 de octubre se dio a través de Facebook, una de las plataformas más utilizadas por Rodolfo Hernández para impulsar sus aspiraciones políticas y conversar con sus seguidores.

"Creo que Santander y Bucaramanga van a estar muy bien porque ninguno de los dos nos vamos a robar ni un peso", arrancó diciendo Consuelo Ordóñez, quien figura en las encuestas en la tercera posición con mayor intención de voto, luego de que el líder de la Liga de Gobernantes le preguntara qué iban a hacer por el departamento y la ciudad.

En medio de la conversación, la candidata Consuelo Ordóñez afirmó que, de ser mandataria de Bucaramanga, tendría que pagar una millonaria deuda que dejaría el actual alcalde, Juan Carlos Cárdenas, que también fue impulsado por Rodolfo Hernández en 2019.

"A mí me va a tocar pagar una deuda más grande. Adicionó $12.000 millones que ya sacó a crédito y otros $80 mil de este año. Casi $200 mil millones", afirmó Ordóñez, mientras Hernández seguía haciéndole críticas al actual Alcalde de Bucaramanga.

De igual forma, Consuelo Ordóñez le preguntó a Rodolfo Hernández qué pensaba sobre la participación de las mujeres en la política, justo en el momento en el que ella es la única cuota femenina para la administración municipal.

"Me parece muy bueno que participen. Que no solo critiquen. Que hagan parte de la solución. Usted viene preparándose hace mucho tiempo, y yo miro las hojas de vida, y dije, me voy con Consuelo", afirmó el aspirante a la Gobernación de Santander.

Consuelo, con la tercera intención de voto

En la más reciente encuesta de Invamer sobre intención de voto, la candidata del movimiento significativo de ciudadanos, Bucaramanga La Berraquera, Consuelo Ordóñez, alcanzó la tercera posición con un 9,3 %, después de Jaime Andrés Beltrán 32,7 % y Fabián Oviedo 12,3 %.

La exdirectora del Área Metropolitana celebró el seguir creciendo en las encuestas y dijo que ahora deberá seguir trabajando "duro" para alcanzar los resultados en los comicios del próximo domingo, 29 de octubre.

“Estos resultados nos demuestran que debemos seguir trabajando muy duro para crecer mucho más de lo que hemos crecido hasta ahora. Nos quedan dos meses para contarles a los bumangueses la propuesta de trabajo robusta y aterrizada a la realidad financiera que tenemos. Este es un reto maravilloso que estoy en capacidad de asumir con el mejor equipo", afirmó la candidata.