Por problemas con luminarias se aplaza continuidad del polémico proyecto de Telegestión

“La Telegestión fue la que nos permitió darnos cuenta que la modernización del alumbrado debía revisarse, ejecutar las garantía de más de 8.000 luminarias, de las 32 mil instaladas, y debemos continuar la revisión para no seguir con zonas a oscuras”, explicó a Vanguardia Saharay Rojas, jefa de Gobernanza de la Alcaldía.

Según fuentes de la admnistración municipal, hasta tanto no se logre solucionar las fallas de las cerca de 10 mil luminarias en la ciudad, no se continuará con las fases II y III del proyecto, considerado por el propio alcalde Juan Carlos Cárdenas como estratégico.

‘Cortina de humo’

Al cierre de esta edición, tres días después del plazo, el informe de la Alcaldía de Bucaramanga aún no había sido entregado.

“El pasado 18 de noviembre se cumplió la prórroga para entregar el listado de las supuestas 10 mil luminarias detectadas por el sistema de Telegestión. Lo que se puede comprobar es que el alcalde Juan Carlos Cárdenas salió a mentir dando cifras por desviar la atención sobre el fracasado contrato, que no funciona y que sí pagaron”, afirmó el veedor Millán.

Mauricio Millán, veedor ciudadano que ha hecho seguimiento a los problemas del proyecto de Telegestión, cuestionó los anuncios de la administración local, asegurando que la alcaldía está usando el argumento de las deficiencias en las luminarias como ‘cortina de humo’ para desviar la atención sobre las falencias del sistema de Telegestión que, según sus investigaciones, en su primera fase no funcionó.

Piden no continuar

“Tienen lista la fase II de Telegestión por $9.779 millones, cuando la primera fase fue un completo fracaso. En Fase I, el informe del interventor dictamina incumplimiento sancionatorio del Comitente Vendedor (Contratista); pero contrario a lo dictado por el interventor, la alcaldía prefirió pagarle los $14.680 millones a la Unión Temporal Bucaramanga Inteligente, que incumplió reiteradamente, mientras que al interventor, que sí cumplió con su labor, aún no le han pagado. Es una vergüenza”, cuestionó el concejal de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Pagos sin interventoría

A pesar de los reiterativos incumplimientos por parte del contratista, que obligó a suspender el proyecto de Telegestión en tres ocasiones, tan solo dos meses después de haber liquidado el controvertido contrato, la administración municipal ya había pagado la totalidad del costo de la primera fase, por valor de $14.680 millones.

No obstante, la Alcaldía de Bucaramanga no aplicó la misma eficacia en el pago al contratista y a la fecha, cuatro meses después de haberse terminado la fase inicial, aún no ha cancelado el contrato de interventoría, firmado con la empresa HCR Ingenieros SAS, por $508 millones.

Y es que según el informe final de HCR Ingenieros SAS, fueron múltiples las deficiencias en la ejecución del contrato de la primera fase de Telegestión, tanto así que en reiteradas ocasiones exhortó a la administración municipal a aplicar el proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista por presunto incumplimiento, situación que nunca se dio.

Fuentes cercanas a la firma interventora informaron a Vanguardia que HCR Ingenieros no descarta la posibilidad de acudir a los estrados judiciales para exigir el pago de sus obligaciones por parte de la Alcaldía.