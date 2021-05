Por quinta vez se insiste en la liquidación de Ferticol

Trámite exprés

“El proyecto fue asignado el día sábado 22 de mayo, faltando 8 días para terminar sesiones extras ordinarias. Siendo leído el proyecto se solicitó por parte de la Secretaría General de la Asamblea información impresa y detallada sobre la situación financiera y jurídica de la empresa. A su vez, mi forma de trabajar y mi actuar, me exige hablar con las partes del proceso y así poder escuchar la situación, y en conjunto con el respaldo de los diputados tomar las mejores decisiones. Por el momento solo hemos leído el proyecto y estamos a la espera de poder estudiar la información requerida”, señaló la diputada Conservadora.

Según Claudia Ramírez, diputada ponente del proyecto, hasta no contar con toda la información impresa y detallada por parte de todos los sectores afectados directa o indirectamente por la liquidación de Ferticol, no viabilizará la iniciativa en Comisión Primera.

Piden archivo

Aunque al igual que la iniciativa anterior, el gobierno de Aguilar Hurtado insiste en que la liquidación de Ferticol es necesaria, los diputados de la oposición anunciaron desde ya que votarán en contra el proyecto de Ordenanza.

“El proyecto de Ordenanza es un atropello contra la industria de Barrancabermeja y contra la clase trabajadora que depende de Ferticol. Eso es un atropello. Después de que el Gobernador en campaña fue allá personalmente y les garantizó que no iba a liquidar a Ferticol, entonces ahora lidera la intención de liquidarla, lo cual me parece aparte de contradictorio, me parece un irrespeto con Barrancabermeja. Sin embargo, ellos tienen las mayorías y van a liquidar la empresa”, señaló el diputado de Dignidad, Leonidas Gómez, líder de la oposición.