Por tercera vez en cuatro meses, declaran desierta convocatoria pública para Central de Urgencias del HUS

“Verificadas las propuestas los proponentes no cumplieron con los requisitos establecidos en los pliegos. De lo anterior no quedó ningún proponente habilitado”, explicó, Julián Niño, gerente del HUS.

Mientras Expanssion no pudo demostrar la experiencia que afirmaba tener en la ejecución de este tipo de obras, Axioma Ingeniería no cumplía con la totalidad de los códigos exigidos por el pliego de condiciones de la convocatoria pública 038 del 2021 del HUS.

Errores en los pliegos

Para el expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, Rodrigo Fernández, las reiteradas declaratorias de desierta en el proceso de selección del contratista para ejecutar las obras de la Central de Urgencia se debe a las fallas que presentan los pliegos de condiciones de la convocatoria pública del Hospital Universitario.

“El informe de evaluación publicado el 26 de marzo tuvo observaciones por parte de Axioma el 26 de marzo y de Expanssion el 30 de marzo, que no han sido publicadas en el Secop. Estas observaciones derivaron en la declaratoria de desierta, por tercera vez, de la convocatoria para la construcción de las obras para la finalización del proyecto de la Central de Urgencias. Las causas: Axioma no cumplió con la experiencia y Expanssion no cumplió con los códigos. Si no modifican el pliego de condiciones seguirá repitiéndose la historia”, indicó Rodrigo Fernández.

Aunque el manual de contratación faculta al gerente del HUS, Julián Niño, para contratar directamente el millonario contrato, debido a la declaratoria de desierta de la convocatoria pública, el Gerente de la ESE aseguró que aún no ha decidido nada sobre el futuro del proyecto.