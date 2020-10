Por tiempo se hundiría proyecto de reforma Constitucional para acabar a la JEP

Las reformas constitucionales requieren tener ocho votaciones, cuatro en una legislatura y cuatro más en la siguiente legislatura, pero con el calendario actual que quedan menos de dos meses de sesiones la iniciativa no tendría el tiempo para ser discutida.

Además: Derogar la JEP: ¿inicio de campaña electoral?

La autora del proyecto, señaló que “hemos radicado el proyecto de acto legislativo que busca derogar la JEP. Sus pilares eran verdad, justicia, reparación y no repetición, pero esos no se han cumplido”.

Romero quien fue la que reemplazó en la curul al exsenador Álvaro Uribe, consideró además que no ha existido verdad, tras recordar que las Farc dijeron “que los niños no eran reclutados, sino que ingresaban a proyectos de formación y ahora con el tema del doctor Álvaro Gómez Hurtado quieren hacernos creer que fueron ellos, cuando hay suficiente material probatorio que demuestra lo contrario”.

Planteó también que la reparación no se ha cumplido, “las víctimas no han recibido ni el 0.2% para poder repararlas. Tampoco se ha cumplido con la no repetición porque las cifras nos demuestran que ya van más de 7.000 reincidentes, mal llamados disidencias de las Farc”.