¿Posible cercanía entre Héctor Mantilla y Rodolfo Hérnandez?

A pesar de las discrepancias que el exalcalde de Floridablanca Héctor Mantilla y el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández tuvieron durante sus gobiernos, Mantilla no descarta la posibilidad de apoyar a Hernández políticamente, si el Partido Conservador no define candidato a la Presidencia.

El exalcalde de Floridablanca estaría buscando acercarse políticamente al precandidato presidencial Rodolfo Hernández, de cara a las elecciones de 2022.

Fuentes consultadas por Vanguardia aseguraron que la diputada Claudia Ramírez, del Partido Conservador, quien fue secretaria privada de Mantilla mientras este último estuvo en la Alcaldía de Floridablanca, sería el puente entre Mantilla y Hernández para un posible acercamiento político. Sin embargo, este hecho fue desmentido por la misma diputada.

Según le dijo Ramírez a esta redacción, hace más de dos años no tiene ningún vínculo con Héctor Mantilla y no está intercediendo por la unión.

“Yo con Mantilla ya no me hablo. No tengo ningún vínculo con él y estoy segura de que no tiene cabida en el movimiento de Rodolfo”, indicó Ramírez, quien es actualmente pareja sentimental de Óscar Jahir Hernández, director Ejecutivo de la Liga de Gobernantes Anticorrupción

La posible injerencia de Jesús Becerra

Otras fuentes afirman que es el exalcalde de Piedecuesta Jesús Becerra quien estaría teniendo el puente entre Héctor Mantilla y el exalcalde Hérnandez.

Becerra, quien es amigo personal de Mantilla, estaría intentado acercar a los exmandatarios y unirlos políticamente para los comicios de 2022.

Vanguardia intentó comunicarse con Becerra, pero no fue posible.

La respuesta de Mantilla

El exalcalde de Floridablanca aseguró que no está intentando acercarse políticamente a Rodolfo Hernández, a pesar de haber sostenido en una emisora local que “el próximo presidente de Colombia podría ser de Santander”. “Yo solo he invitado a que hagamos política sin tener rivalidades. A Santander le beneficiaría poner presidente, sea el nombre que sea”, sostuvo Mantilla.

El exmandatario de Floridablanca aseguró que si su Partido Conservador no presenta candidato a la Presidencia, cabría la posibilidad de apoyar a Hernández por ser santandereano.

Mientras Rodolfo y Héctor fueron alcaldes tuvieron grandes diferencias políticas que incluso terminaron en los estrados judiciales.

El año pasado se conoció de una reunión entre Hernández y Mantilla donde habrían “limado asperezas”.