Prácticas laborales serán consideradas como experiencia laboral en Colombia

“Son muchos los jóvenes en el país que se quejan, con razón, porque cuando aspiran a muchas posiciones les exigen experiencia, entonces como no tiene n la experiencia, no consiguen el empleo, y por supuesto, nunca lo van a conseguir si no se le reconoce a ellos esfuerzos preparativos en su etapa de formación u oportunidades como las prácticas”, dijo el mandatario.

El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo serán los encargados de reglamentar, cada uno en el marco de sus competencias, una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida. Para esto tendrán un plazo de 12 meses.

De igual forma, la norma crea oportunidades para la juventud del campo debido a que mínimo el 10% de los créditos, programas y apoyos dirigidos para la agricultura y la pesca serán destinados a los jóvenes de las zonas rurales.

El presidente también sancionó la ley que permite que los padres de familia puedan hacer mayor vigilancia al Programa de Alimentación Escolar, PAE, con el objetivo de que los niños obtengan la ración necesaria de alimentos.