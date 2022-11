Prescripción: el nuevo riesgo en caso de corrupción ‘Manantial de Amor’

Aunque la Fiscalía General calificó el caso ‘Manantial de Amor’ como prioritario, designando un grupo especial de fiscales e investigadores para la persecución efectiva de los máximos responsables de la comisión de los delitos contra la administración pública, hoy siete años después de haber iniciado el proceso penal en contra del exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, y diez implicados más en el escándalo de corrupción cercano a los $15 mil millones, estaría en gran riesgo de prescribir debido a la demora en sus diferentes etapas procesales.

Así quedó expuesto la semana pasada luego de que el Juez Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga suspendiera la audiencia del juicio oral en contra de los once imputados del caso ‘Manantial de Amor’, porqué había mucho ruido en la Plazoleta Luis Carlos Galán, que queda contiguo al Palacio de Justicia.

“Desde las 8:00 de la mañana se continuó con la audiencia de juicio oral ante el Juzgado 9 Penal del Circuito de Bucaramanga, caso connotado y priorizado “Manantial de Amor”; sin embargo, poco se pudo avanzar en la diligencia ya que el señor juez suspendió la audiencia por el ruido (música a alto volumen) de las actividades en la plazoleta Luis Carlos Galán, que imposibilitan la escucha y afectando el registro de la sesión. Ante esta situación se continuará con la diligencia en la próxima fecha”, señaló una fuente al interior de la Fiscalía, quien no quiso revelar su identidad por temas de seguridad.

“Aunque las audiencias se están realizando de manera virtual, los testigos sí están asistiendo presencialmente para resguardar su seguridad y para la reserva procesal. Esa fue la razón por la cual el ruido en la plazoleta conllevó al juez a suspender la audiencia, ya que no se podía escuchar bien al testigo de la Fiscalía”, explicó otra fuente que hace parte del proceso, pero que no quiso revelar su identidad para no afectar el trámite del juicio.

Ante dicha suspensión, la diligencia judicial se reanudará el próximo 24 de noviembre, continuando con el testimonio del primer testigo por parte de la Fiscalía para este caso.

“En esta sesión se continúa con el testimonio del investigador José Fernando Gómez Perdomo del CTI y se terminó de incorporar parte de la etapa de trámite del contrato de obra 029 de 2014, alumbrado público del barrio Betania de Bucaramanga, que fueron unos 288 folios”, agregó la fuente de la Fiscalía.

