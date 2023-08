Procuradora dice que “Rodolfo Hernández tiene tres sanciones y está inhabilitado para ser candidato”

En vilo estaría la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander. según la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, quien afirmó este martes que el excandidato presidencial ya tiene tres sanciones en su contra que le impedirían buscar la administración departamental.

"Rodolfo Hernández tiene tres sanciones en la Procuraduría. Sanciones que no son muy altas, por casualmente violar el respeto de su posición que es expresarse de manera grosera frente a sus ciudadanos y electores", afirmó la jefa del Ministerio Público.

En una rueda de prensa la Procuradora afirmó que la norma en el Código Disciplinario asegura que quien tenga tres sanciones en cinco años anteriores a la última, queda inhabilitado para tres años.

"La decisión de Hernández es reciente y requería inicialmente, antes de que saliera el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional, una revisión del Consejo de Estado. La Corte fue enfática, quien no esté en cargo no tiene que ir a revisarse ante el Consejo de Estado, que estudia la garantía de los derechos políticos. Rodolfo Hernández hoy no es funcionario en ejercicio de sus cargos", afirmó la jefa del Ministerio Público.

Ante los medios de comunicación, Cabello Blanco aseguró que se le aplicará la norma de inhabilidad de tres años. "La decisión está reciente, debió terminar de notificarse, y se inscribirá en el registro de inhabilitados y veremos qué pasa".

Ahora será el Consejo Nacional Electoral la que decida sobre el futuro político del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción quien, según la procuradora Margarita Cabello Blanco, no podrá aspirar a la Gobernación de Santander.