Procuraduría abrió indagación al secretario del Interior de Floridablanca, Jaime Ordóñez

Tras el video publicado por Vanguardia en el cual se observa la participación del secretario del Interior de Floridablanca, Jaime Ordóñez en una reunión política de los aspirantes al Congreso Jaime Durán Barrera y Álvaro Rueda, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga ordenó una indagación preliminar en contra del servidor público.

Según pudo conocer esta redacción, funcionarios del Ministerio Público llegaron hasta las instalaciones del palacio municipal de Floridablanca para recolectar información sobre Jaime Ordóñez y determinar si existe mérito suficiente para abrir una investigación disciplinaria formal en contra del secretario del Interior.

“No estaba en campaña”

Aunque reconoció que sí hizo parte de la reunión, que se realizó en el Club Unión como parte del cierre de campaña del senador Jaime Durán y del candidato a la Cámara, Álvaro Rueda, el secretario del Interior de Floridablanca, desestimó que estuviera haciendo proselitismo político.

“Yo sí soy el del video pero hay que entender todo el contexto. Yo soy socio del Club Unión desde hace más de 30 años, actualmente me encuentro de vacaciones y estaba en el Club el sábado pasado tomándome unos whiskys, ahí me encontré por casualidad con el senador Durán, porque yo soy amigo de muchos políticos. Entré al salón porque estaba saludando al Senador, pero ahí mismo me salí. No me quedé ni echando discurso ni invitando a votar por él”, señaló Jaime Ordóñez.

Sobre la gorra roja que portaba cuando acompañaba al senador Durán, el secretario del Interior afirmó que todo se debió a una coincidencia.

“Era una gorra que tenía justo en ese momento, pero no tiene el logo ni la letra “L” por ningún lado”, agregó Ordóñez.

Así mismo, el funcionario de la administración de Floridablanca, afirmó que por estar gozando de sus vacaciones podría participar en alguna campaña política si así lo quisiese.

“Yo tengo la suficiente edad y carácter para hacer lo que yo debo y más en vacaciones. En vacaciones yo hago lo que quiero. Yo con esta experiencia que tengo en la política tengo muchos amigos y conocidos. Me hablo Óscar Villamizar, con Miguel Ángel Pinto, con Ciro Fernández, con Rodolfo Hernández. Ojalá yo pudiera votar 10 veces para votar por todos los santanderanos”, agregó el jefe de la cartera política de la Alcaldía de Floridablanca.

Además Ordóñez aseguró que debido a que el encuentro con Jaime Durán se dio en Bucaramanga, no hay jurisprudencia que lo afecte ya que él es funcionario de otro municipio.

“Participación indebida”

Contrario a lo expresado por el Secretario del Interior de la administración de Miguel Ángel Moreno, varios abogados administrativos afirman que el secretario del Interior actuó en contra de las normas como servidor público.

“Los tres argumentos no son válidos. La prohibición es total y busca, precisamente, evitar que se use la investidura de servidor público para apoyar o favorecer causas electorales. No debía estar en la reunión, ni siquiera para saludar a los candidatos; Las vacaciones no hacen que el servidor público pierda ese carácter, se trata de un derecho en el que el servidor no desempeña las funciones pero se mantiene vinculado con el servicio, luego la prohibición lo acompaña; El sitio en el que se llevó a cabo la reunión no incide en la prohibición, el solo hecho de que los candidatos aspiren al senado, que es de circunscripción nacional, y a la cámara, cuya circunscripción coincide con la del departamento, hace que se argumento se caiga por su propio peso”, señalaron los expertos.

¿Apoyo a candidatos?

El encuentro entre Jaime Ordóñez y Jamie Durán, confirmaría los rumores de una supuesta alianza política entre el alcalde de Floridablanca, Miguel Moreno y los candidatos al Congreso Jaime Durán y Álvaro Rueda.