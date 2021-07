Proyecto de ley busca acabar el delito político en Colombia

Según la senadora uribista, Paloma Valencia, autora de la iniciativa, con la eliminación de la figura de los delitos políticos se le cierra la posibilidad a que terroristas y delincuentes lleguen a la política nacional cobijados por falsos indultos.

“Colombia no puede seguir aceptando a violentos que se pretenden disfrazar de políticos para obtener impunidad como está ocurriendo hoy con la Primera Línea que anuncia, después de toda la violencia que le ha causado al país, que quiere ser partido político”, indicó Paloma Valencia.

La senadora del Centro Democrático, quien estuvo este fin de semana de visita por Santander, aseguró que aún no define si será precandidata presidencial en la contienda del 2022.

“Estamos escuchando los requerimientos, los consejos y las solicitudes de los santandereanos, Santander es uno de los departamentos que a mí más me votó en el 2018 y con quién he tenido más cercanía. Ellos me proponen una candidatura presidencial por el Centro Democrático y estamos analizando esa alternativa”, agregó la congresista uribista.

Según Valencia, la incertidumbre económica después del Paro Nacional, la inseguridad y los falsos reclamantes de restitución de tierras, son las principales preocupaciones que le expresaron los santandereanos en su visita al departamento.

“Tenemos un arduo trabajo en este departamento que fue uno de los que más me votó en el 2018 y al cual le tengo un especial cariño”, puntualizó Paloma Valencia.