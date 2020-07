Mientras la lista número 1, impulsada por el diputado Alfonso Pinto, (cuota de Didier Tavera), y acompañada por los senadores Miguel Ángel Pinto y Horacio José Serpa, sacó 2.089, votos; la plancha número 2, liderada por el senador Jaime Durán quien puso como cabeza de la lista a su hijo Sergio Durán, obtuvo 1.872 votos.

En ese sentido, ambas listas tendrán ocho delegados quienes deberán reunirse con el senador mayoritario en Santander, Miguel ángel Pinto; la representante ‘roja’ más votada, Nubia López, los dos delegados de las juventudes y los dos diputados: Alfonso Pinto y Emel Harnache para definir el directorio departamental.

Sin mayores diferencias

En el mismo sentido se reflejó la votación para la conformación del directorio municipal Liberal, donde la lista número 1, impulsada por el diputado Pinto, con Alexander Daza, como primer renglón obtuvo 310 votos; la plancha número 2 liderada por Jaime Durán, con el abogado Miguel Ángel Pedraza como cabeza de lista sacó 330 votos.

A pesar de la diferencia tan ajustada, la lista promovida por Durán tendrá 10 delegados para conformar directorio, mientras que la plancha de la línea de Tavera tendrá solo 9 delegados.

Según informó el secretario del Partido Liberal, Miguel Sánchez, “los militantes se registraron en la plataforma www.partidoliberal.org.co de forma democrática y electrónica para pasar a elegir a 4014 autoridades regionales de la colectividad”. Al cierre de la jornada, en total participaron 231.027 votantes a nivel nacional.

Según Sánchez, “este fue un proceso que fortalece la descentralización y la participación efectiva de nuestra militancia en la vida interna del liberalismo”.

“Votación efímera”

A pesar de los “buenos” resultados exaltados por el Secretario General de la colectividad ‘roja’ varios de los militantes liberales, como el exalcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez, cuestionaron la ínfima participación de la militancia Liberal en Santander que no superó los 4 mil votos en el departamento y los 700 sufragios en Bucaramanga.

“En una convención virtual es muy difícil poder tener participación. Las bases y los sectores sociales no participan, la prueba es los efímeros resultados en la votación que hubo el fin de semana anterior. Las convenciones deben darse de cara a la militancia del partido, una convención virtual limita la participación, cierra los espacios, cierra el debate, no hay cuestionamientos sobre el partido, sus dirigentes, sus actividades y funciones. No entiendo la premura, cuando acá los directorios departamentales y municipales nunca han funcionado”, acotó Ibáñez.

Convención nacional virtual

A pesar de las críticas de algunos sectores del partido, Miguel Ángel Sánchez, confirmó que la VIII Convención Nacional Liberal está convocada virtualmente para agosto.

“Somos el único partido que hemos hecho todo el trabajo respectivo para poder llevar a cabo esta convención virtual la cual cuenta con el aval del Consejo Nacional Electoral. Vamos a tener unos 700 participantes de todos los sectores”, agregó el Secretario del partido Liberal.

Desde septiembre del 2017 el partido Liberal no realiza la convención nacional de la colectividad a pesar de que la Constitución ordena que dichos encuentros se realicen cada dos años. Por ahora, la colectividad roja es el único movimiento político que realizará convención nacional este año en medio de la pandemia.

De momento, hay 44 congresistas que en carta al expresidente César Gaviria Trujillo le pidieron seguir al frente de la dirección del Partido.