¿Qué incidencias políticas puede traer el encuentro entre 'Epa Colombia y Uribe?

Ni derecha ni izquierda, si al emprendimiento, si a las keratinas, no a la cocaína”, es la descripción que acompaña el video publicado en la red social Instagram, en el cual se observa como ambos personajes comen empanadas y se imitan el uno al otro.

El encuentro se dio días después de que el expresidente mencionara en varias entrevistas con los medios, a la influencer, quien fue condena a 5 años y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

Cabe recordar que ‘Epa Colombia’ se ha visto involucrada en diversas polémicas desde que se hizo conocer a través de las redes sociales, pero una de las más relevantes, y que le ha salido costosa, fue la destrucción de una estación de Transmilenio el 21 de noviembre de 2019.

El video que hizo dañando con un martillo la estación del servicio de transporte, la tiene hoy con una pena de más de 5 años de prisión, inhabilitación para ejercer como influencer y el pago de una multa de 492 salarios mínimos, razón por la cual ha estado en boca del líder del Centro Democrático.

El propio Uribe Vélez ha salido en varias ocasiones en respaldo de la influencer y fue la punta de lanza para hablar de la propuesta de una amnistía general en Colombia, durante la entrevista que sostuvo en la Comisión de la Verdad, donde señaló que aunque había cometido un delito, había criminales que no estaban tras las rejas.

“Anoche veía yo en un programa con la niña Epa y volvían a comparar con el ladrón de bicicletas, una cosa y la otra. A mí me parece grave lo que esa niña hizo, no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo a TransMilenio. Pero también decían, por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y está niña condenada. Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva”, fueron las palabras de Uribe con la Comisión de la Verdad.

Después de esta situación, Barrera dio a conocer el encuentro que propició con el expresidente y que le ha causado otro revolcón social, pero esta vez negativo, en las últimas horas ha recibido diversas críticas por haberse juntado con Uribe.

Ante la respuesta negativa de los usuarios, la influencer salió a pedirle comprensión a sus seguidores debido a que desde que ha sacado diversos productos, peores han sido los riesgos que le ha tocado asumir, refriéndose al más reciente intento de hurto que tuvo su papá cuando iba por la Avenida Boyacá e intentaron robarle una alta cantidad de dinero.

“Primero quiero que veas el video en mi perfil antes de criticarme, antes de juzgarme, esto ya no es de derecha ni de izquierda, esto es mi emprendimiento. Yo tenía que buscar ayuda, yo no me quiero morir, mi seguridad en Colombia no está bien, yo empecé a crecer, a emprender pero mi vida se volvía más difícil”, aseguró Barrera en medio de su cuenta de Instagram.

La influencer también aseguró que tuvo que buscar ayuda y protección, debido a que la seguridad de ella y su familia está en riesgo, ya que se ha visto atacada, según ella, por diversas entidades gubernamentales que han intentado afectar su empresa y empleados.

Después de ver las críticas que recibió, Barrera le afirmó a sus seguidores que no tenía nada que ver con ninguna campaña y que nunca más se iba a reunir con dichas personalidades políticas.Respecto a la situación, Uribe manifestó en medio de una entrevista que le concedió a la revista Semana que las personas merecen una segunda oportunidad y más para apoyar emprendimientos como el de la influencer que ha generado empleos a muchos colombianos, resaltó la importancia de la ‘parte humana’ de todas las personas.

“El centro no es una pose, es una actitud y una práctica permanente. Me parece una persona muy inteligente, muy dinámica, concentrada en sus proyectos, me pareció admirable dada su juventud. No puede ser que este país le de privilegios a las Farc, este país hay que pensarlo a futuro”, afirmó el presidente del Centro Democrático durante la entrevista.

¿El encuentro podría tener alguna incidencia política?

El analista político Carlos Andrés Arias, afirmó que esta situación no está muy bien vista, esto debido a que Uribe demostró que está en la búsqueda mediática de personas como las que ha venido representando la influencer, en vez de reunirse con la Justicia Especial para la Paz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diferentes entidades en las que sí podría aportar para la solución de temas nacionales.

“El video confirma la ansiedad que está asociada a una desfavorabilidad histórica en 20 años de ejercicio de control político que ha tenido el expresidente Uribe con Juan Manuel Santos, su Gobierno de ocho años y el mandato de Iván Duque. Es una muestra más del otoño del patriarca de una búsqueda incesable de favorabilidad”, afirmó Arias.

Para el analista político, Jorge Iván Cuervo, este acontecimiento no debe ser sobre significado ya que, según él, fue un encuentro que no tendrá mayor significado político, cada uno tiene su significado social y podrían verse beneficiados el uno del otro respecto a sus audiencias.

“Aunque este encuentro no puede haber sido planeado estratégicamente, puede haber un resultado de gusto en la audiencia de Barrera con la opinión de Uribe, aunque a la mayoría de la audiencia de ella han visto el encuentro desfavorablemente. No creo que haya tenido una estrategia, fue una simple reunión que puede llegar a tener un impacto por el lado de Uribe”, destacó Cuervo.

Para el analista, el apoyo que Uribe le presentó a Barrera también se podría ver relacionado con el exagerado castigo que recibió por destruir la estación, que aunque necesita el correctivo, fue desmedido a comparación de los excombatientes de las Farc que actualmente gozan de prestigiosos cargos en el Congreso de la República, así como lo enunció el expresidente ante la Comisión de la Verdad.

Respecto a la situación, el senador Gustavo Bolívar afirmó en su cuenta de Twitter: “¿Uribe si se puede reunir con vándalas y terroristas? Esos eran los calificativos que le tenían los de su secta a Epa Colombia”.

Por otro lado, la precandidata presidencial, Francia Márquez Mina, afirmó: “Lo de Daneidy Barrera es el diario vivir de muchos colombianos, especialmente mujeres. Tener que someterse al machismo, al clasismo y al racismo para poder sobrevivir, así sea en la indignidad. Esto va más allá de las personas, tiene que ver con la estructura social”.

Indagando un poco más en la situación, para el analista y columnista John Mario González, el expresidente es sagaz ya que lo beneficia, lo refresca, lo saca de la imagen de político y lo acerca a un tipo de audiencias que no son habituales en él, aunque se podría decir que es una buena reunión para el expresidente, tampoco se puede afirmar que esto le vaya a recuperar la imagen tan debilitada o la desconexión en las encuestas que ha tenido en los últimos años.

“Esto es un hecho muy puntual pero es aislado, es una buena iniciativa por él y que lo comunica con diferentes audiencias que hasta no son muy favorables al exmandatario, pero tampoco va a ser una estrategia que lo vaya a conectar con esos sectores y que recupere la imagen perdida, el expresidente viene de capa caída haca aproximadamente dos años, esto es un hecho positivo, pero fugaz”, afirmó González.

El columnista Gonzales destacó el hecho como un “chispeteo” que no surgirá a algo más relevante o que no cambiará la actuación de Uribe durante los años, aunque le puede ayudar un poco.

Finalmente, los analistas coincidieron en afirmar que en este encuentro Uribe pudo haberlo aceptado o propiciado por la coherencia comunicativa que ha tenido en las últimas semanas respecto a la amnistía general y a las injustas decisiones y variaciones que tiene la justicia respecto a que algunas personas tienen penas exageradas, y otros que ni siquiera son condenados han tenido delitos más graves.