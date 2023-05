¿Qué pasa con las comunicaciones del presidente Gustavo Petro?

Las comunicaciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro han tenido diversos tropiezos, los principales han sido encabezados por el mismo mandatario que ha emitido comunicaciones sin previa confirmación.

El caso más reciente fue el anuncio que hizo por medio de su cuenta de Twitter, sobre la supuesta aparición con vida de los cuatro menores de edad que actualmente siguen desaparecidos en el accidente de una aeronave en el Guaviare.

En este caso hubo un error en la verificación de la información que hizo al presidente publicar el hecho sin confirmar. Desde la Casa de Nariño se conoció que fue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, el que dio a conocer, internamente, que fuentes en la región confirmaban la aparición con vida de los menores.

Con el pasar las horas, las Fuerzas no desmentían al presidente, pero tampoco confirmaban el hallazgo. Finalmente, después de todo el revuelo público que hubo y la falta de confirmación, Petro no tuvo de otra que eliminar el ‘tweet’ y explicar que la información dada a conocer por el Icbf no había podido ser confirmada.

Una situación similar ocurrió con el fallido anuncio de año nuevo del cese bilateral que se había acordado con cinco grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional, Eln, con el cual el Gobierno, en ese momento, ya estaba comenzando a negociar en la mesa de paz.

Pese al anuncio del presidente, el grupo armado salió a desmentir la información y a expresar malestar, debido a las comunicaciones que estaban surgiendo entre la mesa negociadora del Gobierno y el despacho presidencial.

Esa vez el corto circuito fue entre la Oficina del comisionado de Paz y la Jefatura de Gabinete, dependencias desde las cuales Petro emitió la información sin verificar con los negociadores del Gobierno con ese grupo armado, fuentes directas de diálogo en ese caso.

En otros casos, ministros han emitido comunicaciones que tiene que ser explicadas por el mismo presidente o por otros ministros relacionados con los temas, por tal motivo el Gobierno le delegó en su momento al exministro del Interior, Alfonso Prada, la figura de portavoz del Gobierno para que explicara a los medios y la opinión pública todo lo relacionado con el ejecutivo.

Aunque ese papel lo desempeñaba con gran acierto Prada, después de su salida de la cartera el ahora ministro Luis Fernando Velasco no ha sabido ejecutarla acertadamente, hecho que reconoció la misma jefe de Gabinete, Laura Sarabia, explicando por qué el presidente es tan dependiente a su cuenta de Twitter.

“El argumento del presidente es que si no lo hace él no hay nadie más que lo haga. Hemos tratado con la figura de vocero, de portavoz, pero no funciona. Nadie lo reconoce. Yo te pregunto: ¿Cuál es el portavoz del Gobierno? Es Luis Fernando Velasco, pero nadie sabe que es él, ni se reconoce”, explicó Sarabia en entrevista con El Tiempo.

