¿Qué pasó con el juicio contra Rodolfo Hernández por caso Vitalogic? Así avanza el proceso

Reinicio del juicio

Aunque el proceso contra Hernández Suárez continuará en manos del Juez Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, el juicio retornará a la misma fase en la que se encontraba antes de que el excandidato presidencial asumiera su credencial como senador de la República, en julio del año pasado.

En tal sentido, la audiencia del próximo viernes se retomará con el inicio y práctica de pruebas por parte de la Fiscalía.

El reinicio del proceso en su fase de juicio oral se da ante las solicitudes elevadas por la defensa de Rodolfo Hernández que había reclamado falta de conexidad en el proceso penal.

“Ese es un problema jurídico que va a tener que resolver el juez en audiencia y muy seguramente el fiscal del caso, porque si no se hubiesen practicado pruebas ni se hubiese hecho alguna audiencia del 20 de julio a hoy, seguramente regresaría porque estaría en el mismo estado y etapa procesal, y se conexaría sin ningún inconveniente, sin embargo, ya se han realizado tres audiencias en el juzgado y mal haríamos al conexar el proceso, porque el ingeniero no pudo estar en esas audiencias, no se nos convocó ni se nos permitió estar en esas diligencias”, explicó en su momento uno de los abofados de la defensa de Hernández.