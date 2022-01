“Que pecao... diez personitas”: Roy Barreras desacreditó campaña del Nuevo Liberalismo

“Que pecao... las sillas vacías... diez personitas... en la presentación del nuevo liberalismo en Popayán. Y eso que Carlitos Negret es caucano, es bueno y juega de local. Yo en verdad quiero que lleguen al umbral, porque son defensores de paz, pero me preocupa que no lo logren”, fueron las palabras del senador Roy Barreras durante la correría del nuevo liberalismo por la capital del departamento del Cauca.

En el recorrido por Cauca, el Nuevo Liberalismo habló de la situación de seguridad de ese departamento y propuso salidas para que el Estado atienda la zona. Las declaraciones de Roy no fueron bien recibidas.

“Senador: ahí no hay personitas. Hay ciudadanos. Nuestra obligación es someternos a su escrutinio. La defensa de la paz no es una apuesta política; es una apuesta ética. Las acciones, el ejemplo y las palabras son relevantes. Pecao es no tratar con respeto a los y las electores”, afirmó Carlos Alfonso Negret, el candidato al senado por esa colectividad.

Esta discusión se da en medio de la decisión de la coalición Centro Esperanza, a la que pertenece el Nuevo Liberalismo –con el precandidato Juan Manuel Galán– de no reducir el número de candidatos para la consulta e irse con siete opciones para sus electores.