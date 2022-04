“Queremos a todos los sectores políticos estén presentes”: Rodrigo Lara, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez

Con un llamado de unidad a todos los sectores políticos del país, el exalcalde de Neiva y fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, Rodrigo Lara Sánchez, llegó a Bucaramanga como parte de la gira nacional que emprendió para recoger datos sobre las problemáticas regionales con el fin de proponer un plan de gobierno con visión nacional y enfoque en las regiones.

En diálogo con Vanguardia, Lara Sánchez aseguró que Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia por cuenta de los efectos de la pospandemia, por lo que es necesario dejar la polarización y los discursos de odio para darle paso a una política de unidad que gire en torno al desarrollo productivo y social para sacar adelante al país.

Asimismo, Rodrigo Lara levantó la primera barrera con el gobierno de Nicolás Maduro. Afirmó que una vez Federico Gutiérrez llegue al poder iniciará todas las gestiones posibles para conversar con el presidente de Venezuela, única y exclusivamente, para tratar de dar solución a la crisis migratoria que vive el país.

¿Cuál sería el programa para atacar la corrupción?

“El apoyo tecnológico para que a través de plataformas como el Secop II se pueda luchar contra la corrupción es un paso que debemos dar todos los municipios en Colombia. Que resulte obligatoria, pero que sea real y que sea ya. Además, los pliegos tipo, especialmente en todos los contratos de obras de infraestructura son necesarios, mandatorios. Hay algunos avances en el tema de vías, porque los pliegos tipo permiten, precisamente, amañar esos contratos y evitar que los recursos se desvíen. Pero también debemos implementar una plataforma de compras como ‘Colombia Compra Eficiente’ para sectores como el de insumos de medicamentos en los hospitales, donde a veces existe una captación de recursos por parte de grupos interesados, con sobrecostos de los medicamentos”.

¿Cómo tratar el fenómeno de la migración venezolana?

“Aquí no podemos permitir el flujo de migrantes por trochas que pertenecen a grupos ilegales. Con el gobierno venezolano tenemos que hablar sobre este problema. No se le puede dar más largas a hablar del tema de los migrantes: dos millones de venezolanos hoy que están en el país. Es un problema binacional que tenemos que resolver con el gobierno de Venezuela, sentándose a restablecer esas relaciones en torno al tema específico de los migrantes, pero sin estigmatizar a todos los migrantes venezolanos. No podemos entrar en una xenofobia generalizada”.

Ferticol y la Refinería de Barrancabermeja, ¿qué pasará con ellas?

“Colombia tiene una riqueza y es precisamente la producción petrolera que se ha visto reflejada en inversiones para el desarrollo del país. Hay que terminar todos esos proyectos de modernización de optimización, de que Colombia sea autosuficiente en el abastecimiento de petróleo. Del petróleo se desprenden muchas industrias como los fertilizantes, y acá hay un planteamiento claro de lograr ser potencia en la producción de fertilizantes. Si somos una potencia agrícola, donde tenemos 20 millones de hectáreas productivas, tenemos que producir fertilizantes”.

¿Por qué votar por Federico Gutiérrez?

“Colombia vive un momento convulsionado luego de una pandemia, donde la solución de los problemas no está solo el espectro político. No podemos seguir pretendiendo que un solo grupo sea dueño de la verdad o tenga la solución a todas las problemáticas del país. Nosotros vamos a construir una Colombia desde las regiones, pero uniendo al pueblo colombiano. Queremos que todos los sectores políticos estén presentes, que los actores productivos estén presentes, los estudiantes, porque las problemáticas de Colombia no tienen color, no tienen partidos. El ciudadanos es el que vive, el que sufre, especialmente el ciudadano de las zonas apartadas, rurales, que a veces son olvidados”.