¿Quién es Saharay Rojas, la poderosa Jefe de Gobernanza en la Alcaldía de Bucaramanga, a quien enredan audios revelados por Vanguardia?

La jefa de Gabinete de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas Téllez, llegó a la administración del alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey en 2020.

Para entonces ocupó la cartera de Hacienda, cargo que Rojas Téllez ejerció hasta mediados de 2022. Sobre Rojas Téllez hubo una serie de cuestionamientos por su paso por la administración municipal de Neiva. Tras su paso por ese municipio, Rojas Téllez quedó involucrada en un proceso judicial con serias acusaciones.

Hoy Rojas ocupa un cargo denominado Jefe de Gobernanza, instaurado desde la administración del alcalde Rodolfo Hernández, que aunque tiene un nombre rimbombante, administrativamente se encuentra en la planta del gabinete como un cargo de asesor del despacho, sin responsabilidades de manejo presupuestal ni ejecución del gasto. Este punto en particular ha sido fuertemente cuestionado.

En audios revelados en exclusiva por Vanguardia, quedó demostrado que Rojas Téllez concentra el poder de la administración municipal y les advierte a secretarios y directores de institutos descentralizados que no tienen autonomía y que el control estará bajo su cargo.

En la grabación, que se extiende por más de seis minutos, se escucha a Rojas Téllez afirmar que, por orden del alcalde Cárdenas, ninguno de los institutos descentralizados del municipio ni las secretarías de despacho tienen autonomía, ni contractual ni administrativa, ya que todo el control de la contratación estará en sus manos, porque es la Jefe de Gobernanza, y que quien no esté de acuerdo con estas directrices tendrá que renunciar.

“Ustedes tienen cero autonomía. Ustedes no tienen autonomía y si quieren tener autonomía les pido que renuncien todos, porque no va a existir. Los recursos acá son del nivel central, las instrucciones acá son de nivel central y las tareas se hacen desde el nivel central. Todos los institutos funcionan bajo la dependencia total del nivel central, bajo la instrucción directa del señor Alcalde, a través mío”, les dice en tono desafiante a los asistentes a la reunión.

¿Maneja la coalición en el Concejo Municipal?

Según las propias palabras de Rojas, en los audios revelados, desde hace cuatro años tiene una relación “muy cercana” con el Concejo de Bucaramanga. De hecho, en varias oportunidades cabildantes de la bancada minoritaria (de oposición) han denunciado que los integrantes de la llamada coalición de gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas aprueban todas los proyectos de acuerdo de la administración a ‘pupitrazo’, sin debate y sin control político.

¡Ah! que llegaron los concejales y entonces toca atenderlos, ¡claro! y ustedes saben que tenemos una coalición, ustedes saben que toca atenderlos, que toca ayudarles. Muy distinto que toque hacer lo que diga el concejal, ojo, ¡cuidado! que yo llevo cuatro años manejando la coalición, tengo toda la experiencia. No hay ningún concejal que me mande, ninguno. Son todos mis amigos, me considero cercana al Concejo de Bucaramanga, ustedes lo saben, pero las directrices que se cumplen son las del alcalde no las del concejo”, se escucha en el audio revelado este domingo por Vanguardia.

Tres altos funcionarios de entidades públicas y un representante de un gremio económico en la región le confirmaron a Vanguardia que el acceso al alcalde para tratar temas importantes es casi nulo pues el mandatario pide que todo se hable con su Jefe de Gobernanza. “Esto no es lo que debería ser, hay temas relevantes, que se necesita hablar con el alcalde para tomar una decisión, pero él lo manda a uno a hablar con Saharay”, contó uno de los dirigentes.

Líos en Neiva

Antes de su paso por Bucaramanga, Rojas Téllez fue secretaria de Hacienda y Movilidad en Neiva, Huila, en el mandato de Rodrigo Lara, hijo del asesinado exministro Rodrigo Lara Bonilla.

Tras su paso por esa administración, Rojas Téllez se encuentra en una encrucijada judicial por cuenta de un proceso penal en su contra. Allí tiene serias acusaciones que le hace la Fiscalía, por la presunta comisión de varios delitos cuando ocupó dicho cargo en la administración municipal de Neiva.

Los señalamientos contra Rojas Téllez son tan serios que el proceso, que cursa en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, llegó a la instancia de imputación de cargos. Según el fiscal del caso, Rojas Téllez habría incurrido en los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, en calidad de coautora, al avalar el levantamiento de varios embargos y medidas cautelares en contra de un infractor de tránsito, quien al parecer previamente había pagado una coima por el trámite.

En la investigación que se adelanta por este caso se habla desde presuntos cobros de coimas y trámites de un solo día, hasta la falsificación de documentos públicos.

En el escrito de acusación radicado ante el juzgado por un fiscal que investiga delitos contra la administración pública en la ciudad de Neiva se vincula a Saharay Rojas y a dos exfuncionarios de la Alcaldía de la capital del Huila.