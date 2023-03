Quieren disfrazar indultos con principios de oportunidad : Fiscal Barbosa

“Yo creo que muchas de las observaciones que hice hace unos días no fueron acogidas tampoco dentro de este proyecto que se presentó permitiendo que se abriera un boquete que me parece muy grave y es que el concierto para delinquir agravado, permitiría que muchos delitos que se cometen en Colombia como la extorsión, el secuestro, el tráfico de menores, el tráfico de migrantes, terminen siendo beneficiados por la puerta de atrás en este proyecto”, cuestionó Barbosa.

“Indultos disfrazados”

Así mismo, el Fiscal General advirtió que en el proyecto de ley de sometimiento se le está abriendo la puerta de atrás para que los criminales del país sean indultados bajo supuestos principios de oportunidad masivos.

“Tomaron el modelo de La Habana que era para justicia transicional que era distinto y lo mimetizaron en un proyecto de sometimiento, es decir, lo disfrazaron en un proyecto de sometimiento, quiere decir que ya no le ponen la palabra indulto como ocurría en el Acuerdo de Paz de La Habana, que era justicia transicional, si no le pusieron al Fiscal el rol de que él tiene que firmar principios de oportunidad masivos como si fuera el notario del proceso, y si requieren notarios, que vayan a las notarías, pero el fiscal general no va a firmar de forma abierta estos principios de oportunidad”, advirtió Barbosa.