Quintín Herrera se suma a la baraja de precandidatos a la Gobernación de Santander

Tras una extensa carrera tanto privada como pública, el médico Quintín Herrera regresa de nuevo a la arena electoral para aspirar a la Gobernación de Santander en los comicios del próximo 29 de octubre.

Con una candidatura de centro - derecha, marcada por el antipetrismo, Herrera se inscribirá el próximo 21 de julio como aspirante a la Gobernación e intentar reemplazar a Mauricio Aguilar como máxima autoridad del departamento en el próximo cuatrienio.

“Tengo experiencia en el sector público, fui concejal por cuatro periodos en los años 80, cuando ser concejal era ad honoren, académicamente me he formado, soy especialista en ciencias políticas, soy especialista en gerencia pública, toda esa amalgama de experiencias, de conocimientos en este momento de crisis llama a que nuevamente ponga a consideración de los santandereanos mi nombre, indicó Quintín Herrera.

Así mismo, Quintín Herrera aseguró que está evaluando detalladamente con cuál de todos los partidos que le han ofrecido el aval, se inscribirá de cara a las elecciones regionales del mes de octubre.

“Hoy las propuestas de avala están puestas a mi vista y quiero escoger, no quiere equivocarme, tengo condiciones claras, el que está poniendo condiciones para recibir el aval soy yo: ser un partido que no esté comprometido con clanes político y segundo tiene que ser un partido que no haya estado untado o comprometido apoyando al gobierno del señor Petro”, agregó el médico Herrera.

Antipetrismo

Del mismo modo, Quintín Herrera se fue lanza en ristre en contra del Gobierno Nacional al que calificó como experto para hacer oposición, pero con serias falencias para administrar.

“El pueblo vio una opción en Petro pero desgraciadamente nos hemos encontrado con una cruda realidad, que él su grupo político son personas para hacer excelente oposición pero que no saben administrar. La mayoría de ellos casi que sin excepción no han administrado, no han generado empleo y mueren la situación que estamos viviendo, comenzando por la economía. En la calle me sorprendo porque la calificación de lo que ha hecho este gobierno con 10 meses de mandato, o interpreta lo mismo el que mucho tiene, el empresario, el que genera riqueza, el que genera empleo; como el que solo tiene una chasa a la orilla de la vía. Todos se han dado cuenta que si la economía no anda todo están sufriendo y ese es un interpretar que ya lo estamos viendo todos en las encuestas, de este desastroso gobierno”, agregó Herrera.

Quintín Herrera es un reconocido médico santandereano que ha sido cofundador de la Clínica Chicamocha, cofundador de Uniciencia, confundador de importantes empresas privadas que generan empleo como Imágenes Diagnósticas. Herrera fue candidato al Senado de la República por el Centro Democrático pero se quemó.