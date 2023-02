Reforma a la salud: así están las posiciones de los congresistas santandereanos

El proyecto de ley mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro busca reformar el sistema de salud del país continúa suscitando opiniones divididas en la bancada congresional de Santander.

Mientras los tres congresistas del Pacto Histórico, la coalición que apoya al gobierno, defienden y respaldan el proyecto de reforma, otros legisladores del departamento se muestran cautos con la controvertida iniciativa gubernamental, principalmente por la falta de información del articulado, que ya comenzó su trámite en las comisiones séptimas de Cámara y Senado.

“Una reforma dañina”

El representante a la Cámara, del Centro Democrático, Óscar Villamizar, anunció que votará negativamente el proyecto de reforma a la salud del gobierno, al considerar que dicha iniciativa es dañina y contraproducente para el sistema, que a nivel del continente es uno de los más ponderados por su amplia cobertura en un 99 %.

“Es una pantomima, lo que hizo el representante Racero, no ha convocado a plenaria para decidir apelación al Proyecto de Ley 339 de reforma a la salud. Por eso, presentamos una acción de tutela contra el presidente David Racero solicitando como medida cautelar se suspenda el trámite del proyecto hasta que haya una decisión de fondo”, indicó Villamizar.

Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, anunció que no respaldará la reforma a la salud que propone el presidente Petro y argumenta que, a pesar de que el actual sistema de salud presenta serias falencias, este no se puede eliminar de inmediato como pretende hacerlo el gobierno con la iniciativa.

“Si bien nuestro sistema de salud requiere mejoras, que es algo que yo reconozco, no por las falencias que tenga podemos llegar a eliminarlo de tajo. No podemos regresarnos tres décadas atrás cuando el Estado tenía el control total de la salud y recordando el famoso Seguro Social”, asegura Jota Pe, quien además añade que, actualmente, el presupuesto de este sistema de salud es administrado y distribuido por el Fosyga y diferentes EPS, “que por supuesto requiere mejoras, pero no por eso voy a estar de acuerdo en entregarle el presupuesto a los políticos, ya se está hablando de unos comités de los que van a ser parte los alcaldes y gobernadores”. Vale resaltar que Jota Pe fue uno de los congresistas más votados en las pasadas elecciones y ha asumido una de las posturas más críticas frente a la gestión de Petro.

A su turno, la representante de la Liga de Gobernadores Anticorrupción, Erika Tatiana Sánchez, dice que si bien el actual sistema de salud del país debe ser reformado, el proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional no es la cura real que necesita el sector.

“Yo soy muy consciente que se debe hacer una reforma la salud, por supuesto el modelo se debe reestructurar, se deben replantear ciertas estrategias, ciertas herramientas para solucionar la problemática, para atacar las causas y por supuesto para corregir las consecuencias, se tiene que entrar a atender y se tiene que revisar y fortalecer todo el sistema de auditorías tratando de velar para que realmente los recursos no se nos vayan por las ramas”, afirma Sánchez.

Para el senador de la Alianza Verde, Gustavo Moreno, tal y como está formulado el proyecto de reforma de la salud del Gobierno Nacional, no debe ser aprobado.

“Así como está planteada la reforma a la salud es muy complejo que sea aprobada hoy en el Congreso de la República. Puntos como la unificación de las tarifas, yo no puedo tener la misma tarifa en materia de salud en Chapinero Bogotá que en el Chocó o que Puerto Wilches, las condiciones son totalmente diferentes. Que los médicos sean funcionarios públicos, hoy un médico anestesiólogo en este país se gana cerca de $60 millones y pasaría a ganarse $8 millones. Son condiciones que tenemos que revisar, como también el papel de las IPS. Como senador de la República le he propuesto al Gobierno que lo que está funcionando lo mejoremos. Si bien es cierto, hay fallas en el sistema de la salud, esas fallas hay que corregirlas, mejorar el sistema”, opina Moreno.

Respaldo del Pacto

En la otra orilla están los tres congresistas del Pacto Histórico por Santander, las senadoras Gloria Flórez y Sandra Jaimes, así como la representante Mary Anne Andrea, quienes aseguran que respaldarán toda la agenda legislativa que promueva el gobierno de Gustavo Petro.

“Apoyaré todas las reformas de gobierno”, afirmó Sandra Jaimes.

Del mismo modo, “Soy de Gobierno y acompañaré la reforma de salud”, afirmó Mary Anne.

Para el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, es necesario reformar el actual sistema de salud, pero realizando los correspondientes ajustes al proyecto de ley del Gobierno Nacional.

“Voy a votar a favor la reforma a la salud pero con modificaciones. No cabe duda que se debe hacer una reforma al sistema con el fin de mejorar la atención y acabar con el paseo de la muerte, donde las autorizaciones para los tratamientos llegan es después que el paciente a fallecido, pero a la reforma a la salud que presentó el Gobierno Nacional hay que hacerle una serie de modificaciones, hay algunas preocupaciones por parte de diferentes organizaciones. El objetivo será mejorar sustancialmente el texto radicado y escuchar a todos los sectores. Es por eso que ya hemos iniciado audiencias públicas en todo el país, para buscar el mayor consenso posible”, dice el senador Díaz.

Juan Manuel Cortés, representante a la Cámara por Santander, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, será otro de los congresistas de la región que votará favorablemente la reforma a la salud de Petro, pero con la condición de que dicho proyecto legislativo se tramite como ley estatutaria.

“Es necesario modificar el actual sistema de salud, sería bueno. Hay que desglosar y mirar cada artículo para sacar la mejor reforma a la salud posible. El actual modelo del país es pésimo. Las EPS hacen y deshacen con el servicio de salud de millones de colombianos. Hay que arrebatarle el monopolio a los grandes magnates de la salud”, expresó Cortés.

Indecisos prevalecen

El representante a la Cámara, de la Alianza Verde, Cristian Avendaño, afirmó que aún no decide cuál será su postura con respecto al proyecto de reforma a la salud del Gobierno, ya que tiene muchos errores.

“No hemos defindo postura, porque tiene muchos errores y no se permite una sola interpretación en muchos temas. Como está, no la votaría, pero tengo que evaluar la ponencia en Comisión Séptima”, indicó Avendaño.

En un sentido similar se manifestó el representante santandereano del Partido Conservador, Luis Eduardo Díaz, al señalar que primero se tiene que hacer un análisis a profundidad de la iniciativa legislativa.

“La reforma a la salud se tiene que estudiar de manera juiciosa. Hay cosas o cambios que no se pueden dar por cuanto colapsaría la prestación del servicio. En el partido nos vamos a reunir y plantear las inquietudes de cada congresista”, dice Díaz Mateus.

Postura similar manifestó el representante Liberal, Álvaro Rueda quien considera que primero se debe realizar un estudio a profundidad del proyecto de reforma antes de tomar una determinación al respecto.

“Junto con mi equipo de trabajo legislativo hemos estado revisando el proyecto radicado, debo decir que el texto es bastante extenso, tenemos que analizarlo muy bien para que la reforma realmente sea en beneficio de todos los colombianos y colombianas, de igual forma debemos valorar el procedimiento porque ha generado ciertas inquietudes”, acotó Rueda

A su turno, el senador conservador José Alfredo Marín afirma que no tomará una postura sobre la reforma a la salud hasta que haya mayor información sobre la misma.

“Por el momento no hay claridad por donde iniciará la reforma. Estamos pidiendo un debate con el tiempo necesario para que sea en favor de los colombianos y que sea concertada”, asegura Marín.