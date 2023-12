$!Reforma la salud: Conozca cómo han votado los representantes a la Cámara por Santander la polémica iniciativa

“ La reforma a la salud ha tenido muchos vicios en el procedimiento, problemas de artículos que debían tener mayorías absolutas y no las tuvo. Es un proyecto que nosotros esperamos en la Cámara de Representantes se caiga y que no llegue a feliz término. Por supuesto no hemos estado de acuerdo con una reforma que solo es lesiva para los colombianos más pobres, regresándonos a un sistema que ya falló y que aumenta la burocracia ”, asegura Villamizar.

La Liga en contra

Del mismo modo, los dos congresistas de Liga de Gobernantes Anticorrupción,(colectividad del excandidato presidencial, Rodolfo Hernández), tampoco están de acuerdo con el proyecto de reforma a la salud que promueve el presidente Gustavo Petro.

Para la representante Erika Sánchez, aunque es imperativo la aprobación de una reforma, la iniciativa presentada por el gobierno nacional no recoge realmente el sentir de los gremios de la sociedad civil de los sectores.

“Y somos conscientes que hay EPS que se deben eliminar porque están desangrando el recurso del del país, se están robando los recursos de la salud, pues hay otras EPS que no lo están haciendo mal que al contrario han venido haciendo un ejercicio responsable y han prestado un servicio de calidad esa CPS nosotros no las debemos sacrificar de verdad que estamos desconociendo lo que le representa a Colombia la liquidación de una vez una liquidación se puede tardar hasta seis años una liquidación de una EPS nos puede mandar más de 6 billones de pesos y eso no lo está contemplando el Gobierno Nacional nos preocupa realmente la terquedad que tiene el gobierno de querer imponer una reforma que pese a que ellos digan que sea concertado que se quedó la su comisión su comisión de la salud en la cual, yo hice parte en la cual presidente va de 45 proposiciones. Me aprobaron casi el 50% de las proposiciones porque eran proposiciones para mejorar la prestación del servicio”, advirtió Sánchez.

Por su parte, el también representante por la Liga, Juan Manuel Cortés, también ha votado en contra toda la reforma a la salud que promueve el Gobierno Nacional.