La Secretaría de Hacienda de Santander prendió las alarmas por el aumento del déficit presupuestal que se registra en el departamento por cuenta de la crisis del COVID-19.

Según las cuentas de Hacienda departamental en el 2020 el déficit presupuestal de Santander podría superar el 50% por la falta de recado de recursos propios.

“El presupuesto del 2020 perfilaba que se iban a recaudar unos $322 mil millones de recursos propios. Sin embargo, con el impacto por la crisis del Coronavirus, disminuyó el recaudo en hasta un 75% de lo proyectado. De continuar el mismo panorama lo más probable es que a diciembre del 2020 las rentas del departamento disminuyan en por lo menos el 50%, es decir, unos $160 mil millones”, señaló, Elizabeth Lobo, secretaria de Hacienda de Santander.

Tan solo en el mes de mayo la Gobernación dejó de recaudar cerca de $40 mil millones, el 75% de lo proyectado en el presupuesto de la presente vigencia.

El impuesto al consumo, (licores y cigarrillos), son las rentas más significativas de Santander.

De continuar con la disminución en las rentas y no tener soluciones a corto y mediano plazo, la Gobernación de Santander tendría dificultades para realizar el pago de pensiones, nómina del departamento y las transferencias a los entidades descentralizados y entes de control.

Austeridad en el gasto

Ante este complejo panorama fiscal, la administración departamental ahondó su plan de austeridad en el gasto para tratar de mejorar el flujo de caja de la Gobernación.

“Debemos insistir aún más en la estrategia de austeridad en el gasto. Aplazar las obligaciones que aunque se deben cumplir debemos aplazar para poder cumplir a cabalidad. Negociar la deuda pública con la banca, pero en ese último punto tenemos un problema porque Findeter, que es la banca estatal, no ha dado soluciones concretas para que los bancos puedan flexibilizar el pago de nuestras deudas”, agregó Lobo Gualdrón.

Crédito de tesorería, la ayuda de la Nación

Aunque una de las soluciones que contempla el Gobierno Nacional para que las gobernaciones del país puedan sobrellevar sus déficit presupuestales, es que los entes territoriales accedan a créditos de tesorería con algunos beneficios como lo es que se puedan pagar la próxima vigencia, la Secretaría de Hacienda de Santander se mostró escéptica ante dicha alternativa.

“La solución que nos está proponiendo el Gobierno Nacional para afrontar este déficit presupuestal es que accedamos a créditos de tesorería más flexibles como que no se tengan que pagar esta misma vigencia sino hasta la próxima o incluso unas de intereses más accesibles, esta no sería una solución sana porque sería continuar con el déficit. Es adquirir una deuda para pagar otra deuda. Aunque no debemos descartar esa opción, nosotros como Departamento le propusimos al Ministerio de Hacienda que ellos sirvan de garantías ante la banca”, explicó Elizabeth Lobo.