Representantes a la Cámara 'acuartelados' por posible contagio de Coronavirus

Así lo dispuso la autoridad sanitaria de Bogotá, luego de que se conociera que el representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, informara que dio positivo, lo cual prendió la alarma porque él estuvo presente en la sesión del miércoles y compartió con los otros congresistas que se hicieron presentes.

Frente a esto, la Secretaría de Salud de Bogotá dispuso que los representantes a la Cámara que asistieron de manera presencial a las sesiones de la noche del miércoles y la mañana del jueves entren en aislamiento obligatorio en Bogotá y no podrán viajar a las regiones.

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, sostuvo que ninguno de los representantes que estuvieron en la sesión podrán dejar la ciudad y deberán esperar 72 horas para que se tomen la prueba entre sábado y domingo.

Además de los congresistas también deberán tomarse la prueba las demás personas que estuvieron en la Cámara de Representantes en las sesiones del miércoles y jueves, por lo que el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, ordenó la cuarentena estricta.

El positivo de Chacón suscitó un enfrentamiento en la plenaria, por cuanto el representante conservador Ape Cuello le dijo que era un irresponsable al haber estado, ya con síntomas, en la sesión plenaria.

A lo cual el congresista Chacón, manifestó que "ayer (miércoles) cuando fui solicité que me permitieran no estar de manera presencial porque tenía dolor de garganta. Sin embargo, por prevención pedí que me permitieran estar de manera virtual solo entré para decirlo, al no tener el permiso me tocó como corresponde legalmente participar igual que cualquiera".