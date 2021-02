Revuelo político por revelaciones del exsenador Bernardo Elías en escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia

Sus declaraciones, sobre el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial de 2016 de Juan Manuel Santos y sobre la supuesta intervención de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez en la concesión del tramo Ocaña-Gamarra, generaron revuelo político.

Además: Imputan nuevos cargos contra ‘Ñoño’ Elias por escándalo de Odebrecht

Mientras unos sectores atacan a quien fuera Nobel de paz otros mantienen un gélido silencio. El primero en pronunciarse fue el partido Centro Democrático que indicó que “Bernardo Elías está en la cárcel por tráfico de influencias y por beneficiar a otros en el escándalo de Odebrecht; Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia le entrega a Elías 2500 millones de pesos para la primera vuelta”.

Los pronunciamientos también vienen de otros sectores. El hoy disidente de La U, Armando Benedetti sostuvo que “cómo es posible que en este país la justicia no haya escuchado al principal socio de Odebrecht en el país que es Luis Carlos Sarmiento. No hay una sola declaración ya sea del padre o del hijo, ni de los brasileros, ni de los contactos. Cómo es posible que hay una corrupción probada y no se entrevista a los directos implicados. Esto es una burla. Una payasada”.

En ese sentido el senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, indicó que “en Colombia deben caer los que tengan que caer, “pero aquí tienen que ser todos. No sólo los enemigos del Fiscal de Turno. Nunca me comí el cuento de que a al viceministro de Uribe le pagaron 6.5 millones en sobornos pero de ahí para arriba a nadie más. Ese cuento no lo cree nadie”.