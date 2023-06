Rifirafe interno en el conservatismo por aval para la Alcaldía de Floridablanca

Aval exprés

Sin injerencia

Aún cuando en redes sociales y algunos medios de comunicación el empresario Jairo Mantilla señalaba directamente a los Díaz Mateus de haber “cercenado” una vez más las intenciones de los militantes del partido de llegar a la Alcaldía de Floridablanca, tal y como había sucedido en los comicios del 2015, el exsenador Iván Díaz Mateus negó que él o su hermano, el representante Luis Eduardo Díaz, hayan tenido alguna injerencia en la decisión de la entrega del aval para la alcaldía en el municipio florideño.

“Los únicos que tienen injerencia directa en la entrega de avales del Partido Conservador son los congresistas. Actualmente el partido tiene dos curules por Santander, nosotros no presentamos ninguna solicitud de aval en Floridablanca, eso lo manejó directamente el doctor Marín que como senador florideño impulsó el coaval para José Fernando Sánchez. Nosotros no tuvimos nada que ver ahí. A mí el doctor Jairo sí me llamó para que le ayudáramos en Bogotá con el tema del aval pero fui muy claro en decirle que el trabajo lo tenía que hacer él directamente con el senador Marín porque nosotros no íbamos a intervenir”, afirmó el excongresista.

