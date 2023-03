Rodolfo Hernández cita la convención nacional de la Liga en su oficina y desata polémica al interior del partido

“Una convención nacional en la oficina del ingeniero. No ha querido entender que esta vaina no es como él quiera”, señaló un miembro de la Liga que cuestionó el lugar de la reunión.

Acatando al CNE

El pasado 23 de febrero, el Consejo Nacional Electoral, CNE, expidió la Resolución 1449 de 2023, mediante la cual mantuvo la personería jurídica del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción al excandidato presidencial, Rodolfo Hernández Suárez, siempre y cuando las directivas realicen varias modificaciones de fondo en la creación y conformación de la colectividad.

Dentro del extenso paquete de condiciones por parte del CNE, el alto tribunal le ordenó al presidente y fundador de la Liga convocar en los cuatro meses posteriores a la expedición del acto administrativo, la convención nacional, amplia y participativa, en la que se tomen las determinaciones de cara al futuro del partido político, como la creación de sus nuevos estatutos.

Sin embargo, Vanguardia pudo confirmar que no todos los militantes de la Liga fueron convocados a la Convención Nacional. Tal es el caso del Representante a la Cámara Juan Manuel Cortés, quien al cierre de esta edición no había sido convocado a la reunión del partido de Rodolfo Hernández.

“Por ahora no he recibido invitación alguna a la convención de la Liga y no creo que me vayan a invitar. Ojalá me invitaran para tener el gusto de decirles que no regresaré por allá”, manifestó el congresista santandereano.

Cortés ya había denunciado semanas atrás que el propio Rodolfo Hernández le había pedido que donara los cerca de $100 millones que le correspondía por reposición de votos para adecuar las instalaciones del partido, solicitud a la que no accedió el Congresista.

Aunque en la campaña a la presidencia de la República, Rodolfo Hernández instaló en la calle 54 #28-42 la ‘Casa Nariño’, como la sede de su candidatura, después de la segunda vuelta presidencial, la Liga dejó de funcionar en ese lugar.

“En este momento lo que hay es una oficina de Rodolfo en Cuarta Etapa, pero lo que planea Rodolfo hacer con la sede del partido es que él tiene una empresa alterna de HG que es dueña de varios locales ahí al interior Cuarta Etapa, por lo que con los recursos que le gira el CNE para el financiamiento del partido, lo que quiere es autocomprarse los locales para entregárselos al partido y adecuarlo, con algunas extravagancias, como unas sillas italianas que cuestan más de $3 millones cada una”, advirtió una fuente al interior del partido.

La Convención Nacional de la Liga fue ordenada por el tribunal electoral para garantizar los derechos de los militantes del partido, como la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, Marelen Castillo, actual Representante a la Cámara, quien fue excluida de todas las fases de creación de la colectividad.

