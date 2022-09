Rodolfo Hernández, el todo poderoso de su partido político la Liga de Gobernantes Anticorrupción

Rodolfo, el todo poderoso

Cónclave familiar

Representante, suplente

Disolución de la Liga

Sin veedor

Estatutos de la discordia

Sin bancada

Además de las ya conocidas rencillas con la actual representante y exfórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, esta semana la Liga de Gobernantes Anticorrupción decidió excluir de sus toldas a sus dos representantes a la Cámara: Erika Tatiana Sánchez (cuota de Mario Camacho) y a Juan Manuel Cortés (sobrino del exsenador Marcos Cortés).

Según Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández y directora de la colectividad, ambos congresistas fueron electos por el grupo significativo de ciudadanos Liga de Gobernantes Anticorrupción, sin embargo, dicho movimiento ciudadano extinguió su vida jurídica el pasado 13 de marzo de 2022, día de las elecciones legislativas, razón por la cual ya no serían militantes del nuevo partido.

“Es totalmente distinto el grupo que los inscribió a ellos del que inscribió la fórmula presidencial que obtuvo reconocimiento de la personería jurídica del Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. Por lo anterior, es preciso señalar que en la actualidad los representantes Juan Manuel Cortés Dueñas y Erika Tatiana Sánchez Pinto no se encuentran vinculados al partido político”, dicta la declaratoria pública firmada por Socorro Oliveros.

El comunicado de las directivas de la Liga se da una semana después de las declaraciones hechas por el propio Rodolfo Hernández, en las que había señalado que la Liga ya se había acabado.

“Yo no he peleado con nadie. Esos son otros inventos de la gente que no sabe qué decir para hacerme hablar, yo no peleo con nadie. Si decir lo que yo siento y que con pruebas es cierto, pues entonces sí peleo. Pero decir la verdad no es pelear, pues nunca peleo. ¿Por qué los dos muchachos que están de representantes a la Cámara por la Liga?, es que la Liga se acabó el 13 de marzo, ahí murió la inscripción, la Liga de Gobernantes Anticorrupción lista a la Cámara murió ese día. No hay más Liga, no hay obligación de ellos. Ellos se eligieron con los postulados míos, solo tuvieron que pagar la póliza, que fue lo que yo exigí porque es un movimiento por firmas”, respondió Hernández Suárez.