Rodolfo Hernández estará en el Senado hasta el 25 de octubre para no inhabilitarse en las elecciones del próximo año

Desde la Casa de Nariño, el senador de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, anunció que su presencia en el Congreso de la República será hasta el próximo 25 de octubre, esto después de presentar se renuncia oficialmente al legislativo.

Aunque no quiso revelar cuál será su futuro inmediato en la política, Hernández Suárez confirmó que su renuncia anticipada se da con la intención de no quedar inhabilitado en las próximas elecciones regionales que por calendario electoral se cumple el tercer domingo del mes de octubre, es decir, el 29 de octubre del 2023.

“Yo radiqué ayer (martes) la renuncia a mi curul en el Senado y vamos a estar hasta el 25 de octubre, que es la fecha que me recomiendan los que saben de eso para si, en el futuro hay otra oportunidad, no quedar inhabilitado. Por ahora me voy a preocupar es por estos problemas, no por la Gobernación, ni por la Alcaldía, ni por nada de eso”, expresó Hernández.

Si bien varios expertos en la materia, señalan que un Congresista de la República puede continuar con su curul hasta el 31 de diciembre sin quedar impedido para participar en los comicios del año próximo, Hernández Suárez prefirió renunciar un año antes de las elecciones del 2023.

Varias fuentes al interior de la Liga Anticorrupción le confirmaron a Vanguardia que Rodolfo Hernández aspirará a la Gobernación de Santander el próximo año.