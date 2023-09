$!Rodolfo Hernández: 'Juan Carlos Cárdenas está apoyando a Horacio José Serpa a la Alcaldía de Bucaramanga'

El líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, reapareció a través de un Facebook Live junto a Consuelo Ordóñez, quien es su candidata para la Alcaldía de Bucaramanga, y se fue lanza en ristre contra el actual alcalde Juan Carlos Cárdenas, a quien él le dio su apoyo hace cuatro años.

En medio de la publicación, el candidato a la Gobernación de Santander se refirió a la jornada electoral de octubre, criticó la gestión de Cárdenas y lo señaló de estar apoyando la candidatura del liberal Horacio José Serpa a la administración municipal.

"Juan Carlos Cárdenas Rey, que ahorita está apoyando a Serpa. Yo creo que Horacio José no ha dimensionado el daño que él le hace. Tiene el 29% de favorabilidad. Bucaramanga ya no apoya más ladrones. Están recontramamados que los gobierne ladrones. Juan Carlos Cárdenas Rey me engañó y pretende engañar en cuerpo ajeno", dijo Rodolfo Hernández mientras Consuelo Ordóñez afirmó que esa misma versión se la habían dado desde la Alcaldía.

Pero las críticas de Hernández fueron más allá. En su discurso cuestionó los cambios que el actual Alcalde ha hecho en la administración, asegurando que "cambió lo que funcionaba" desde su paso por la Alcaldía de Bucaramanga.

Consuelo Ordóñez, la elegida por Rodolfo