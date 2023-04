'Rodolfo Hernández me quitó $28 millones de la reposición de votos', representante a la Cámara por Santander

Inconforme está el representante a la Cámara por Santander, Juan Manuel Cortés, debido a que la Liga de Gobernantes Anticorrupción del excandidato presidencial Rodolfo Hernández y la cual alcanzó dos curules en el Capitolio Nacional, le habría quitado el 25.6% de lo que le correspondía a la reposición de votos.

Vanguardia conoció en primicia que hay inconformidades por la devolución de dichos dineros a los entonces candidatos, que le habrían llegado al movimiento de Hernández desde finales del mes de diciembre de 2022, cuando el mismo ingeniero le habría pedido a Juan Manuel donar lo de reposición de votos para la sostenibilidad del partido que ha tenido la personería jurídica en vilo en el Consejo Nacional Electoral.

Según informó Cortés, de reposición de votos le corresponderían $109.611.006, pero desde el rodolfismo le habrían quitado hasta el 25.6% de lo que le correspondía. Es decir, le giraron, según reporta el cheque, $81.579.538, lo que equivale a $28.000.000 menos.

Desde la colectividad le habrían dicho a Juan Manuel que le harían ese descuento para poder sostener el partido y la sede política del mismo.

"Me dijeron que me descontaban para el sostenimiento del partido", dijo Cortés. Sin embargo, desde que él llegó a la Cámara de Representantes con la Liga de Gobernantes Anticorrupción, rompió relaciones con Rodolfo Hernández por diferentes motivos, incluyendo que no tuvo en cuenta a los congresistas para la conformación del partido.

Este sería el mismo escenario de otros de los compañeros de Juan Manuel Cortés, quienes en 2022 intentaron llegar a la Cámara de Representantes con el aval del rodolfismo.

"Para sostener el partido"

Desde el pasado 2 de febrero, el mismo Rodolfo Hernández le pidió, vía WhatsApp, a Juan Manuel Cortés donar ese dinero de reposición de votos para el sostenimiento de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y su sede política.

"Juan Manuel, un feliz año para usted y su familia. Le quiero comentar que ya se recibió la plata de la Cámara y le quiero proponer con mucho respeto que se la done al partido para arreglar con toda la arquitectura, sonido y acústica la sede donde podrán reunirse todos los militantes. Si acepta me lo hace saber. Nuevamente mucha salud. Rodolfo", dice el chat de WhatsApp.