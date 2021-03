“Entre más me ataquen más popularidad tengo, o es que el bombero de 130 kilos de peso se puede subir a una escalera a 30 metros de altura. Lo que hay que hacer, en vez de estar contestando a eso, lo que toca es cambiar el manual de funciones. El manual de exigencia que tiene que tener una relación masa corporal por debajo de 27, para que correspondan y puedan prestar servicio a la ciudadanía, pero mandan a una persona que no es bombero, es un enfermo y no lo digo con el ánimo de ofenderlo, lo digo es con el ánimo de que se ponga a comer menos, a hacer ejercicio para poder justificar el salario allá, porque él no puede moverse, esa es la verdad”, indicó Hernández Suárez.

Persecución política

Del mismo modo, Rodolfo Hernández cuestionó que solo dos años después, el teniente de Bomberos se hubiera sentido ofendido por sus comentarios cuando fungió como Alcalde de Bucaramanga, justo cuando él se alista para su campaña presidencial.

“Sería una sinvergüencería que la justicia y los entes de control le pararan bolas a eso. Eso quiere decir que me están atacando hasta con eso porque me tiene miedo electoral y como me tienen miedo me tienen que atajar hasta con una pendejada de esas. Lástima el tiempo y el costo que pagamos los colombianos para que la justicia y los organismos de control atiendan un caso de esos”, agregó Rodolfo Hernández.

Ante el anuncio de otras demandas por parte de más funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, Hernández Suárez señaló que no les tiene miedo.

“Tengo 200 procesos abiertos, con este sería el 201. Eso lo ponen la politiquería para atacarme, para arrodillarme y conmigo tacan burro. A mí no me han cobrado nada. Ahora qué voy a conciliar, por decir la verdad”, acotó.

La demanda

El martes pasado, el teniente de Bomberos de Bucaramanga, Édgar Ochoa, interpuso una solicitud de conciliación en contra del exalcalde, Rodolfo Hernández para que le pague $327 millones por haberlo agredido verbalmente.

Según el funcionario, el hecho se remonta dos años atrás cuando en unos de sus habituales programas por Facebook Live, ‘Hable con el Alcalde’, el entonces mandatario de los bumangueses llamó a los Bomberos “barrigones y gordos”, y añadió que no eran capaces de subirse a una escalera para bajar una vallas publicitarias.

“Entonces a todos esos bomberos toca liquidarlos, según usted, porque entonces son puros gordos. ¿Cómo se sube a una escalera un gordo de esos?... Me dice Alba Azucena que usted no retiraba (las vallas) porque tenía una tanda de barrigones, gordos, allá de bomberos que no eran capaces de subirse ni al taburete”, señaló Rodolfo Hernández en el programa emitido el 11 de marzo de 2019.

Édgar Ochoa afirmó que desde que el Alcalde lo llamó así, ha venido sufriendo de bullying.

“Ya hace dos años que se presentó el incidente con el señor Rodolfo Hernández, al día de hoy en la calle nos gritan barrigones, perezosos, todos los adjetivos que con menosprecio nos señaló a los bomberos el ingeniero cuando era alcalde de Bucaramanga”, dijo Ochoa en Blu Radio.