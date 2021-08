Rodolfo Hernández tendrá que rectificarse por acusación a Dilian Francisca Toro

El precandidato presidencial tendrá un plazo de 48 horas, a partir de la notificación del fallo, para que enmiende la afirmación que hizo a través de una cadena radial nacional, sobre posibles vínculos de la familia de la exgobernadora del Valle.

“Pues yo no la conozco a ella, yo lo sé por allá la familia o el marido está ligada con el narcotráfico”, dijo el exalcalde de Bucaramanga, por lo que Toro presentó una acción legal contra Rodolfo Hernández, pidiendo proteger sus derechos a la honra y el buen nombre.

De acuerdo con el fallo, Hernández deberá rectificar por considerar que la misma no corresponde a la realidad, ni se basó en hechos ciertos y verídicos, trasgrediendo el derecho al buen nombre de Dilian Francisca Toro y su esposo.

La presidenta del partido de La U señaló que “siempre he confiado en Dios y en la justicia colombiana; durante toda mi vida pública, cada vez que he sido requerida por los órganos de control y por la justicia, he puesto la cara y he demostrado mi inocencia”.

Agregó que “hoy la justicia me da la razón y le ordena al misógino bravucón, retractarse de las falsas y sucias acusaciones que hizo en público sobre mi familia... no valen los ataques aleves en contra de una esposa, de una mujer, de una madre, ni en el hogar, ni el trabajo, ni en la política ... en ninguna parte”.