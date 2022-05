Rodolfo Hernández y Gustavo Petro se disputarán la Presidencia de la República

Petro ganó pero no creció

“Petro obtuvo una votación muy importante, pero no contundente, como se proponía de ganar en primera vuelta arrasando en todo el país. Él esperaba ganar en primera vuelta con más del 50%, pero solo llegó al 40%. Al parecer llegó a su techo electoral, muy parecido a su votación de hace cuatro años en segunda vuelta y lo más grave para él, es que tendrá al frente al candidato que menos le convenía: Rodolfo Hernández”, analiza el politólogo Gerardo Martínez.

Según el preconteo, Petro Urrrego alcanzó el 40,32% de la votación, que aunque fue la más alta, no representó un crecimiento significativo frente a los resultados de las legislativas y consultas.

Con 8.527.433 de votos (99,9% del preconteo), el líder del Pacto Histórico, coalición de los partidos de izquierda, obtuvo la mayor votación de los comicios de ayer, sin embargo, dicha votación no le alcanzó para lograr su objetivo de ganar en primera vuelta.

Fenómeno rodolfista

Con la segunda mayor votación en la primera vuelta, la gran sorpresa de la jornada electoral la dio el santandereano Rodolfo Hernández, quien a pesar de no hacer alianzas políticas con otros candidatos, no haber participado en las consultas interpartidistas ni haber llevado listas al Senado de la República en las elecciones legislativas, alcalzó los 5.953.204 votos, 900 mil votos por encima del aspirante antioqueño Federico Gutiérrez, a quien las encuestas ubicaron siempre en el segundo lugar.

“Un fenómeno del que ya teníamos conocimiento los bumangueses y que ahora tiene un impacto nacional impresionante, con una reacción popular frente a todo lo que nos aqueja. Logró que la gente identificara que él era la esperanza frente a todo eso, haciendo que votaran en contra de la corrupción y contra la politiquería, que es lo que tiene cansado al pueblo colombiano”, agregó Martínez.

Para la investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Unab, Nadia Pérez, Rodolfo Hernández a través de su discurso anticorrupción logró cautivar el voto indeciso, que es clave en este tipo de elecciones.

“En las elecciones de marzo no tuvimos una medición real del fenómeno Rodolfo, ni en consultas ni en Senado. Ese voto, que no es el duro, el que vota en las consultas, ese voto que era indeciso, ese voto de descontento, Hernández logró cautivarlo, ese electorado que estaba indeciso y que no estaba cuantificado en las consultas interpartidistas de marzo”, concluyó la politóloga.

Según el preconteo, 58.875 ciudadanos votaron en blanco, lo que representó el 2,07% del total de la votación.

