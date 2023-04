Roy Barreras pide no dilatar más las discusiones de las reformas en el Congreso

Barreras se pronunció en una serie de trinos, en donde expresó su preocupación porque no avanza la agenda legislativa desde febrero, pese a que hubo sesiones extraordinarias.

“Arremanguémonos a trabajar que aún hay tiempo pero no más dilaciones. Que empiecen los debates en el seno del Congreso que es donde se hacen las leyes!”.

Indicó además que “sobre mesas técnicas anunciadas y dilación reformas es una buena señal de diálogo interinstitucional el anuncio de mesas técnicas entre Gobierno y Fiscalía sobre ley de sometimiento, sin embargo preocupa que el establecimiento de esta nueva instancia dilate aun mas la discusión y aprobación de las leyes necesarias para resolver problemas urgentes hasta que el cronograma ya no permita aprobarlas”.

Considera que reformas como la de salud se han visto empantanadas en múltiples reuniones que “aún no logran consensos y cuyo resultado es que ya en abril no se ha dado ni siquiera el primer debate. Las reformas laboral y pensional anunciadas desde el año pasado acaban de radicarse hace apenas unas semanas y no han tenido al menos su primer debate. El Congreso insiste y urge a Ministros del despacho a poner pie en el acelerador de las reformas que hacen parte del propósito de cambio del Presidente”.

Finalmente planteó que “para lograr el cambio que son las reformas y no los “likes” ni los titulares mediáticos cada institución debe hacer su parte: El Gobierno radicar a tiempo e impulsar sus reformas; Los órganos de control y otros opinadores expertos hacer sus observaciones en el Congreso y el Congreso debatir y aprobar las reformas adecuadas”.