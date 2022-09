Roy Barreras se retractó de vincular al general barrero con el clan del golfo

“Me he enterado que la Fiscalía General no encontró ningún elemento de juicio para hacer imputación ninguna contra el general, a propósito de lo que en el debate político se supuso una relación de este alto oficial con esas organizaciones ilegales. No me consta por tanto que exista ningún tipo de relación del general con tal actividad”, afirmó Barreras en un video.

La retractación del presidente del Senado se produjo luego de una demanda que interpuso el general retirado contra el senador del Pacto Histórico ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de injuria y calumnia.

Barrero fue señalado por alias ‘Otoniel’, quien ante la JEP aseguró que el entonces general recibió sobornos del Clan del Golfo.

Algunos medios de comunicación, atribuyendo la información a fuentes de la Fiscalía, también afirmaron que a Barrero se le llamaba alias ‘El Padrino’ en la organización delincuencial de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, quien fue abatido posteriormente. La Fiscalía, sin embargo, nunca lo confirmó oficialmente.

“Hemos estado de acuerdo en que el narcotráfico es una maldición que deslegitima el Estado de derecho y que la penetración del narcotráfico en las instituciones es repudiable y debe ser repudiada”, aseguró Barreras refiriéndose al diálogo que sostuvo con el exgeneral.

