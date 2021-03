Se ahonda la crisis por deudas en la Personería de Bucaramanga

L a crisis por la que atraviesan 62 contratistas de la Personería por la falta del pago de sus cuentas desde el año pasado aún no tiene una solución a la vista. Las obligaciones alcanzan los $670 millones.

Además: “Antes de mi llegada ya habían gastado el 90% del presupuesto en la Personería”: Daniel Arenas, personero de Bucaramanga

Ante la falta de recursos de la Personería para pagar las facturas, los contratistas afectados se reunieron con la administración municipal, para tratar de encontrar una solución a corto plazo. Sin embargo, a pesar de la voluntad de la Alcaldía para saldar las obligaciones, el municipio no puede injerir en el proceso sino es por una orden judicial. “En la reunión establecimos la ruta técnica de la vinculación de los contratistas de la Personería. Las responsabilidades de cada entidad. Se les explicó que tenían que hacer y cómo podíamos apoyarlos como administración. Nosotros solo nos podemos vincular mediante una orden de juez, por eso les indicamos acudir a la Procuraduría a solicitar conciliación extrajudicial, dado que es un caso de muchas personas”, explicó Saharay Rojas, secretaria de Hacienda de Bucaramanga.

Conciliaciones retrasadas

Con los estrados judiciales como el único camino viable para el pago de sus facturas, los contratistas comenzaron a solicitar las conciliaciones extrajudiciales ante la Procuraduría, sin embargo, dichas audiencias no se están agendando sino hasta dentro de cuatro meses en adelante.

“Yo me había adelantado y desde principio de año solicité la audiencia. Me la dieron para el 25 de marzo próximo, 42 compañeros más me dieron poder para poder presentar la conciliación colectiva ese mismo 25, pero la Procuraduría me informó que toca uno por uno, y ahora las audiencias están siendo agendadas para julio y agosto”, explicó Jenny Monsalve, una de las contratistas afectadas.

Así mismo, los contratistas aseguran que el hecho de asistir a una audiencia de conciliación no les garantiza el pago de sus facturas.

“Nadie nos garantiza que sí lleguemos a un acuerdo de conciliación con la Personería. El hecho de asistir a la audiencia no significa que sí conciliemos y sin acta de conciliación la Alcaldía no nos paga”, agregó Monsalve.

Lea también: Denuncian que la Personería le adeuda cerca de $700 millones a contratistas

Extralimitación del gasto

El problema para los contratistas comenzó con la llegada de la expersonera encargada, Katherine Martínez Fontecha, en junio del año pasado, que dejó facturas vencidas hasta por 10 meses.

Según Daniel Arenas, nuevo personero de Bucaramanga, la entidad no puede apropiar recursos de la actual vigencia para pagar deudas de años anteriores, por eso, la única salida viable para los más de 50 contratistas a los que se les adeudan dineros es que la administración de Juan Carlos Cárdenas cancele los $670 millones.

“La Alcaldía nos giró $4.900 millones como parte del presupuesto para el 2021, pero en ningún lado está incluido los $700 millones para pagarles a los contratistas. La Personería no tiene recursos para pagar esa obligación”, afirmó Daniel Arenas.

Le puede interesar: Katherine Martínez Fontecha, nueva personera encargada de Bucaramanga

Personería, sin recursos

Según el Personero municipal, Daniel Arenas, la saliente personera encargada, Katherine Martínez Fontecha, ya había comprometido más del 90% del presupuesto de la entidad destinado para contratación, al contratar en solo tres días más de $1.200 millones del presupuesto de la entidad.

“Desde antes de posesionarme como Personero municipal denuncié ante las autoridades las irregularidades administrativas de la Personera saliente Katherine Martínez Fontecha, que en tres días contrató más de $1.200 millones, más del 90% del presupuesto de la entidad, y además dejó cuentas por pagar de la vigencia 2020 por $700 millones a más de 50 contratistas. Todas estas irregularidades están en conocimiento de la Procuraduría General y la Contraloría General”, señaló Arenas Gamboa.