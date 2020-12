Se alistan cambios en el gabinete de la Alcaldía de Bucaramanga

A pocas semanas de cumplirse un año de haber llegado a la Alcaldía de Bucaramanga, la administración de Juan Carlos Cárdenas ya contempla varios cambios en su gabinete para la próxima vigencia.

Según pudo conocer esta redacción, la semana pasada el mandatario local les solicitó la renuncia protocolaria a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción, incluyendo directores y gerentes de los institutos y entes descentralizados del municipio.

“Ya todos presentamos nuestra renuncia protocolaria, la cual nos fue solicitada a todos los secretarios, directores de institutos, gerentes de los entes descentralizados, es decir, a todos los funcionarios de libre remoción y nombramiento de la Alcaldía”, indicó una de las fuentes al interior de la Alcaldía.

Las carteras de cambios

Si bien Cárdenas Rey aún no ha anunciado de manera oficial si habrá cambios en su gabinete, varias fuentes en el palacio municipal le confirmaron a Vanguardia que desde ya se rumora que habrá un “revolcón” en el equipo de trabajo de Juan Carlos Cárdenas para su segundo año de gobierno.

“Acá seguimos trabajando fuerte mientras el Alcalde toma su decisión. Se ha hablado de que los cambios serán tomados según los resultados de cada una de las secretarías e institutos descentralizados en este año atípico por la pandemia. Pero lo que sí se rumora fuertemente es que será un revolcón grande, donde algunos funcionarios saldrían de la administración mientras otros pasarían a ocupar otros cargos en la Alcaldía”, señaló otra de las fuentes que pidió reserva.

Según pudo conocer Vanguardia, las dependencias que tendrían cambios en su gabinete serían las secretarías del Interior, Planeación y Desarrollo. Así como también se contempla cambios en varios de los institutos municipales.

Esta redacción intentó comunicarse con el alcalde Juan Carlos Cárdenas, pero no fue posible la comunicación con el mandatario local.

¿Rodolfistas en riesgo?

Aunque a su llegada el alcalde Juan Carlos Cárdenas mantuvo a varios de los funcionarios que venían de la administración de Rodolfo Hernández, la actual puja política que sostienen Cárdenas Rey y Hernández Suárez pondría en riesgo la continuidad de los secretarios ‘rodolfistas’ en el gobierno Cárdenas.

“El Alcalde no ha cazado ninguna pelea con el exalcalde Rodolfo, pero lo cierto es que acá ya se da como un hecho que los funcionarios que vienen de la administración de Rodolfo Hernández no continuarán en la Alcaldía, precisamente por dicha pelea. El Alcalde quiere tener a funcionarios más cercanos y de confianza suya y que no estén tan ligados al anterior gobierno”, indicó otra de las fuentes.

Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación; Natalia Durán, secretaria de Desarrollo Social; José David Cavanzo, secretario del Interior y Julián Silva, secretario de Planeación, son algunos de los funcionarios que también tuvieron participación en el gobierno Hernández.

El pasado 26 de noviembre se dio la salida de Zoraida Ortiz como gerente de la entidad, cargo que desempeñaba desde la administración de Rodolfo Hernández.

Nada tiene que ver con pugna política

A pesar de que el cambio de gabinete solo se está dando a finales de su primer año de gobierno, fuentes cercanas al mandatario local le confirmaron a esta redacción que dicho movimiento se retrasó por cuenta de la pandemia.

“El Alcalde tenía pensado cambiar de gabinete desde el semestre pasado. Quería que varios funcionarios cumplieran con su labor de la formulación del Plan de Desarrollo y después sí cambiar de gabinete para quedarse con los funcionarios de su plena confianza, sin embargo, la pandemia retrasó los planes del Alcalde, que incluso tenía previsto crear la Secretaría de la Mujer. No es cierto que este nuevo cambio, normal en todas las administraciones, sea por una pelea política”, indicó la fuente.

El cambio del gabinete de Cárdenas llegará para el año en el cual la administración municipal pondrá en ejecución el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Bucaramanga, tras la pandemia.