La séptima papeleta

Después de una amplia discusión acerca de si la papeleta era legal o no, si se debía o no contar, el presidente decidió convocar elecciones para elegir a los asambleístas. El 9 de diciembre de 1990, después de una campaña electoral que se hizo rápido y muchas veces con muy pocos recursos varios candidatos de partidos políticos y movimientos sociales fueron elegidos para conformar el grupo de 70 constituyentes que venían de todas partes del país y de todos los orígenes.

El balance, 30 años después

La Constitución Política, luego de ser proclamada, dejó la puerta abierta para que el constituyente derivado, es decir el Congreso, en donde están representadas todas las fuerzas políticas del país, cambiara algunos artículos, es así como hasta el 2019 habían sido aprobadas 48 reformas a la carta política y se dice que en el 2021 ya superaron las 53.

El trámite para cambiar la constitución es engorroso, el acto legislativo tiene que ser discutido dos veces en cada comisión y dos veces en cada una de las plenarias, lo que garantiza el debate. Además la Corte Constitucional hace un control que permite avalar o no las reformas que aprueba el Congreso.

Sin ir más lejos el año pasado el legislativo colombiano decidió cambiar el artículo 34 de la carta política para instalar la prisión perpetua para violadores de niños en el país. Algunos de los cambios que se le han hecho en estos 30 años a la Constitución han sido polémicos e incluso han trascendido en el tiempo. Un ejemplo es el “articulito” que, a través del acto legislativo 02 de 2004, permitió la reelección presidencial de Álvaro Uribe y posteriormente Juan Manuel Santos. Años más tarde el mismo Estado echó para atrás esa reforma, para volver a un periodo presidencial de cuatro años sin posibilidad de reelección.

Le puede interesar: Constituyente sí... pero no ahora

Iván Marulanda sostiene que “a la Constitución le han hecho muchos cambios, la vieja clase política no quiere la Constitución y nunca la quiso, ellos no la habían querido cambiar porque no les interesaba. A pesar de los cambios que se le han hecho la carta política está intacta, está virgen. A la vieja clase política no le ha servido de nada porque no les interesa, ellos han utilizado esta constitución para lo que usaban la anterior y es gobernar en el marco de arbitrariedad con el que lo han hecho toda la vida y a ellos no les va ni les viene que haya una constitución democrática y pluralista”.

A su turno, Antonio Navarro Wolf sostiene que “lo más importante que nos dejó la constitución fue la definición de Colombia como un Estado Social de Derecho eso se ha aplicado muy parcialmente porque no ha sido prioridad para los gobiernos y para los congresos en estos 30 años. Sin embargo, la Constitución sigue siendo un punto de unidad para quienes quieran una mejor Colombia”.