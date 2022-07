¿Se echó para atrás? Rodolfo dice que no ha decidido si ocupará su curul en el Senado

El exalcalde de Bucaramanga aseguró que tomará la decisión en las próximas horas y aclaró que está reconsiderando la opción de aterrizar en el Congreso debido a que no tiene experiencia en materia legislativa.

“No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy. No tengo esa experiencia y vivencia, pero probaría. El eslogan, no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad, de la campaña, sigue vivo”, le dijo Hernández a Blu Radio.

En ese sentido, el excandidato presidencial planteó que podría estar en una encrucijada si acepta la curul, pues se trataría de un escaño de oposición y recientemente aclaró que no tiene previsto hacerle oposición al gobierno de Gustavo Petro.

“Si Petro hace lo que yo creo que hay que hacer, ¿cómo le hago oposición a algo que creo que está bien? Hay que esperar al 7 de agosto, hay que dejarlo que trabaje y a ver qué es lo que va a hacer”, apuntó el ingeniero en el medio citado.

El pasado 23 de junio Hernández había asegurado que asumiría la curul, pero con este pronunciamiento dejó la decisión en duda. Desde ese día aclaró que no tiene la intención de oponerse a las iniciativas de Petro y aseguró que quiere estar en el gran acuerdo nacional que este propone.

