Según el Gobernador, la eucaristía estaba programada para las 7:30 de la mañana y solo participaron los funcionarios, personas que no tenían síntomas o alguna condición desfavorable, que estaban aptas para asistir a laborar.

“Siempre hemos sido respetuosos de la crítica y de las injurias, siempre he dicho que a palabras necias oídos sordos, yo siempre he hablado con la verdad”.

Fue enfático en decir que lo que se programó no fue ninguna fiesta, pues el acto que se realizó fue una eucaristía.

“Debíamos cumplir con un aforo, por eso cerramos las puertas de la Gobernación, mientras se acababa la misa, para evitar aglomeraciones.

Respecto a los mariachis explicó que está en materia de investigación, pues lo único que se había programado era la eucaristía. “Se está investigando quién trajo los mariachis, porque no hacían parte de ningún acto central. Estamos investigando si fue un montaje o un sabotaje que quisieron hacer durante el evento. En mis tiempos libres me dedico a mi esposa y a mis hijas, no hay tiempo para ninguna fiesta o actividad social”, resaltó Aguilar Hurtado.

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación, abrió indagación preliminar en contra del Gobernador de Santander, por la presunta violación de las medidas de protección dispuestas por las autoridades de salud para prevenir la propagación del Covid -19.

“Es deber de todos los servidores acoger y cumplir las disposiciones que buscan proteger a la población de los efectos de la pandemia Covid-19 y, en el ejercicio de sus labores, ser ejemplo ante la comunidad del estricto acatamiento de las medidas sanitarias”, señaló la procuradora regional, Bibiana del Pilar Carvajal Téllez.

El Ministerio Público explicó que indaga si se violaron las medidas bioseguridad durante la celebración que se adelantó el pasado viernes, según lo denunciado en redes sociales y medios de comunicación por el diputado de Santander Ferley Sierra

El diputado este martes interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de Aguilar.