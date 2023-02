Se fractura alianza Aguilar - Anaya por disputa de poder en la Cdmb

El próximo viernes se llevará a cabo la asamblea de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, en la que se escogerán los cuatro alcaldes que integrarán el consejo directivo de la Corporación, que votarán a finales de este año por la elección del próximo director de la entidad.

Aunque solo hasta el viernes se conocerán los nombres de los nuevos integrantes del consejo directivo, Vanguardia pudo conocer que el excontralor Fredy Anaya intenta hacer nombrar en la mesa directiva a Luis Carlos Ayala, alcalde de Lebrija y César Armando Lozada, mandatario de Matanza, ambos cercanos a su círculo de poder, acompañados por Mario José Carvajal, alcalde de Piedecuesta y Wilmer Alexander Barrios, mandatario de El Playón, cuotas del senador, Jaime Durán.

De lograr la elección de los cuatro alcaldes, Anaya estaría a punto de lograr la mayoría en el consejo directivo que le asegurará la elección del próximo director de la entidad.

“Si coronan los cuatro alcaldes, ellos quedarían con seis de los siete votos que necesitan para poner director, que serían los cuatro alcaldes, el voto del Gobernador y uno de los votos de las ONG, ya que Mary Pimentel es totalmente fiel y leal a Fredy Anaya”, aseguró a Vanguardia una fuente en la Gobernación de Santander.

El descontento de Aguilar

De darse la situación, de los seis votos del consejo directivo de la Cdmb Fredy Anaya quedaría con el control de tres, Jaime Durán Barrera con dos y el gobernador Aguilar solo con uno. Esta situación habría incomodado al mandatario departamental quien se quedaría solo con su propio voto, sin más representación en el consejo directivo.

Fuentes cercanas tanto a Anaya como a Aguilar coinciden en que hay fracturas en las relaciones por la postulación de alcaldes de un bando y del otro para poder ejercer el control de la votación de cara a la elección del director de la Cdmb a finales del año.

“Lo qué pasa es que Jaime y Fredy van a poner los alcaldes de ellos el día viernes. De Jaime son los de El Playón y Piedecuesta, de Fredy Anaya son Lebrija y Matanza. En ese orden de ideas, dejan por fuera a Aguilar de cualquier maniobra con los alcaldes. Lo dejan por fuera y está molesto por eso. Se puso a confiar en Anaya y lo va a traicionar”, contó una fuente enterada de las negociaciones.

Voto decisivo

Para poder lograr el respaldo de los alcaldes, Fredy Anaya se hizo presente en una sesión de capacitaciones que realizó la Contraloría General de Santander a los alcaldes de la provincia Soto Norte. En dicho encuentro habría estado presionando a los mandatarios locales para que votarán en la asamblea corporativa por los cuatro alcaldes que él decía o por el contrario serían investigados por la Contraloría.

“Nosotros estábamos en salón donde se estaba dictando la socialización del Plan de Vigilancia y Control Fiscal para este año. Él, (Fredy Anaya) estaba en la fuente de piedras de la UIS Bucarica y ahí nos iba llamando uno a uno, pero antes teníamos que dejar los celulares. A mí me dijo que lo tenía que ayudar para votar por los alcaldes que él dijera para el Consejo Directivo de la Cdmb. Además dejó en claro que él era el que seguía mandando en la Contraloría, si no accedía a sus órdenes me mandaba a empapelar”, contó un mandatario local a esta redacción.

Sin embargo, las cuentas de Anaya Martínez se podrían truncar con el nuevo lío jurídico que se vive en el municipio de Girón, donde un fallo de tutela del Consejo de Estado ordena el reintegro de Yulia Rodríguez como alcaldesa de eses municipio, poniendo en duda que el excontralor logre poner a sus cuatro alcaldes en el consejo directivo de la Cdmb, colocando en riesgo la mayoría para nombrar director.

“El afán de dilatar la salida de Acevedo está relacionada con la asamblea corporativa donde participa el Gobernador y los trece alcaldes que tienen participación en la Cdmb. Ellos necesitan doce votos para poner los cuatro alcaldes que tendrán asiento en el Consejo Directivo que elegirá a final del año la elección del próximo director. Sin el voto de Acevedo, que es el ungido de Aguilar, solo podrían nombrar a tres alcaldes en el Consejo y eso les terminaría de enredar las cuentas ya que con los escándalos de semanas atrás, al parecer el Presidente ya no les nombraría a sus amigos como representantes del Ministerio y del Gobierno”, explicaron desde la Cdmb.

Para tratar de contener la llegada de Yulia Rodríguez a la Alcaldía de Girón, el gobernador Mauricio Aguilar, y el alcalde designado, Javier Acevedo (cuota de Aguilar), presentaron una serie de recursos de aclaración al fallo del Consejo de Estado.

La Asamblea Corporativa de la Cdmb está convocada para el próximo viernes 24 de febrero a las 9:00 de la mañana.