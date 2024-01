$!Seguridad, Metrolínea y basuras, prioridades del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán

Aunque la seguridad, el transporte masivo, la actualización catastral y el futuro de El Carrasco han sido los temas más apremiantes del alcalde Jaime Beltrán en el arranque de su mandato, la educación, la movilidad, la recuperación del espacio público e incluso la relación con el Gobierno Nacional también han estado en su agenda. Además: Desde el Concejo proponen aprobar pago del Predial a seis cuotas, sin intereses, en Bucaramanga En sus primeras dos semanas de gestión Beltrán se ha concentrado en afinar y explicar los alcances de su ‘Plan Candado’, estrategia que busca poner freno a la creciente inseguridad en la ciudad, pero también ha tenido que enfrentar retos como la crisis del transporte público y el aumento en el impuesto predial debido a la actualización catastral. En entrevista para el programa Vanguardia Hoy, el alcalde expuso los puntos que tendrá como prioridad en sus primeros 100 días de gobierno. PREGUNTAS Y RESPUESTAS Alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, entrevista con el programa Vanguardia Hoy. ( ) Seguridad, Predial y transporte público: Entrevista con el alcalde Jaime Andrés Beltrán

¿Qué es la Operación Candado?

Desde el día uno comenzamos la Operación Candado. Son acciones en temas de seguridad, no solamente física sino también seguridad alimentaria y social. Una de las primeras acciones fue definir el decreto para restringir el consumo de sustancias psicoactivas en parques, se establece un perímetro, es decir, que en 60 metros al rededor del parque nadie puede estar consumiendo droga ni alcohol y mucho menos comercializando o distribuyendo, ¿qué quiere decir? que ninguna de las casas aledañas a un parque, a un colegio, a un escenario deportivo pueden estar, ni se puede prestar para el tema de la venta y comercialización de drogas. Esto nos ha permitido a hoy tener más de 296 personas sancionadas, y lo más importante, que la Operación Candado con sus diferentes actividades, como el control en las entradas y salidas de la ciudad, el manejo de los operativos, nos han dejado 189 capturas. También es muy importante que hemos recuperado más de 12 motocicletas robadas, acciones que hoy le devuelven un poco la esperanza a los bumangueses porque los parques ya no son zonas de consumo sino vuelven a ser espacios para la familia.

¿Y dónde queda el tratamiento desde el punto de vista de salud pública para los consumidores?

El decreto establece que prima el derecho de los niños, pero también dice que hay que buscar un espacio para que el consumidor lo puedan hacer de manera segura y tranquila. Estamos pidiéndole al Ministerio de Salud que nos dé los parámetros y la reglamentación de este espacio, porque naturalmente como es un problema de salud pública debe tener una reglamentación. Yo como alcalde no puedo decir bueno a partir de ahora este parque es para fumadores ¿cuáles son las características?, ¿cómo debe ser en la supervisión?, ¿debe tener el acompañamiento de la Secretaría de Salud?, ¿qué tipo de oferta yo debo dar en ese lugar y hasta dónde yo puedo permitir ese espacio?, ¿cuáles son las características?, elevamos la consulta para que nos entregaran esa reglamentación.

¿Que significado tiene la captura de alias ‘Poporro’?

Mire, la ciudad no ha dimensionado lo que significa esa captura. Bucaramanga, a nivel delincuencial, se dividía en dos grandes estructuras, la de ‘Pichi’ y la de ‘Poporro’, una corresponde al norte y la otra al sur, así son denominadas. En los dos últimos años hemos visto casos de sicariatos muy violentos y cuando se hacía el análisis de a quién habían matado, veíamos que hacía parte de una o de la otra estructura, es decir, la batalla que se ha venido dando y los casos de sicariato están relacionados con estas estructuras, porque son ellas las que controlan el negocio del microtráfico. Bucaramanga se volvió una ruta para el narcotráfico, ellos ya no controlan solamente el expendedor, son los que controlan la ruta, la pelea por la ruta y la pelea por la comercialización y el control de las ollas, se había vuelto un punto muy crítico y los bumangueses estábamos en la mitad del conflicto. Hoy, que los dos están capturados se debilitan las estructuras, entonces lo debemos es seguir tratando de desbaratar esas olla de microtráfico, del expendedor. Pero un golpe tan importante en el inicio de nuestro gobierno es un mérito de la Policía y un motivo para seguir trabajando. Nos corresponde a partir de ahora trabajar en sacar a esos muchachos, que son los que hacen parte del negocio, darles una oportunidad con trabajo y estudio, yo siempre he creído que hay dos maneras de combatir la inseguridad: uno, a la fuerza, con la Policía, y dos, con oportunidades, porque para muchas personas el problema es el hambre. Lea también: Jaime Beltrán logra las mayorías en el Concejo de Bucaramanga, así quedó confirmada la Mesa Directiva

¿Qué va a hacer la Alcaldía para mitigar los desmesurados aumentos en el Predial?

Nos tocó bailar con la más fea. Yo llego y asumo el control de la ciudad y me encuentro que el Consejo de Estado deja en firme la actualización catastral, que estaba suspendida desde el 2019, eso quiere decir que a más de 103 mil predios no se les cobraba la actualización, y eso venía desde el 2019, estamos hablando que hace más de cinco años esa actualización no se cobraba, pero el Consejo de Estado nos obliga a cobrarla so pena de sanciones. Me tocó aplicarla. Entonces lo que vamos a hacer es buscar los mayores alivios posibles, dar hasta el 20 % de descuento por pronto pago. La Alcaldía normalmente da el 10 %, ya vamos a presentar al Concejo la posibilidad de ir al 15 % y hasta el 20 % en algunos casos. El otro alivio es irnos con plazo hasta el 31 de marzo, ya no solamente es enero sino que el pronto pago irá hasta marzo. En realidad no es una decisión que yo tomo, estoy acatando lo que el Consejo de Estado establece, pero estoy buscando el mayor alivio para los bumangueses y sé que hay situaciones muy puntuales de vecinos que les llegó el doble, para todo ello tenemos un equipo en la Alcaldía y también en nuestros medios virtuales para que puedan ustedes llevar todas sus inquietudes y tener una respuesta oportuna.

¿Cuando se definen esos descuentos para el Predial?

En este momento estamos entregando los recibos con el 10 % de descuento, pero vamos a entregar al Concejo el proyecto de acuerdo que contempla el 15 % de descuento y en algunos casos hasta el 20%. La discusión se va a llevar en el Concejo de Bucaramanga en los próximos días, de acuerdo al cronograma del Concejo, primero debe pasar por la Comisión y luego se puede ir a Plenaria, pero, tengo la certeza y la convicción de que a los concejales les duele lo mismo que nos duele a todos la ciudad, por lo tanto ellos como nosotros estamos buscando el mayor beneficio para que los bumangueses tengan la tranquilidad de que este esta situación, sobre todos los afectados, van a tener el mayor alivio posible.

¿Por qué aún no hay ajustes en las tarifas del transporte público?

En los últimos años Bucaramanga ha vivido una falta de gobernabilidad y autoridad. Cuando tuvimos la inconformidad de los taxistas, que pedían una decisión rápida de ajuste en la tarifa, pues fuimos nosotros mismos los que atendimos la preocupación de ellos, y ¿cuál es la preocupación? que la tarifa debió quedar establecida el año anterior y no se hizo. Cuando llegamos al gobierno, para poder tomar esa decisión pues teníamos que solucionar un tema administrativo, tenemos que cambiar la junta directiva de la del Área Metropolitana, que es la autoridad de Transporte, escoger director, pero para escoger director tengo que tener los representantes de los Consejos Municipales y tengo que esperar que sean elegidos, las cuentas para todo ese proceso nos daban al 23 de enero. Naturalmente los taxistas advierten que están perdiendo al menos $30 mil pesos diarios. El incremento al que se llegó a un acuerdo es que va a subir la tarifa mil pesos. Entonces, lo qué hicimos fue llamar de manera extraordinaria a la Asamblea del Área Metropolitana de Bucaramanga y aceleramos el proceso, este viernes a más tardar estaremos ya realizando la asamblea, dejando en firme la decisión de la tarifa de taxis y la tarifa de del transporte público de buses. Vamos a tener una reunión también con los transportadores del servicio convencional para consensuar esa tarifa, y los bumangueses el lunes a primera hora ya van a conocer con claridad cuáles van a ver las tarifas tanto de taxi como de bus.

¿Qué pasó con la liquidación de Metrolínea, cuál será su postura?

Yo creo que Metrolínea es uno de los puntos más álgidos que tengo como Alcalde. Como Alcalde tengo tres retos enormes: seguridad, Metrolínea y las basuras, pero en el tema de Metrolínea hemos adelantado tres mesas con el Gobierno Nacional, y el Gobierno Nacional lo que nos dice es: si ustedes lo liquidan nosotros nos salimos de la ecuación, pero, si el Gobierno Nacional se sale de la ecuación, ¿quién paga las deudas que está arrastrando, que son casi por más $ 500 mil millones? y dos ¿cómo transformamos un Sistema de Transporte Masivo sin el apoyo del Gobierno Nacional?, si es el que financia todos los Sistema de Transporte Masivo en Colombia. Entonces, estamos trabajando en dos frentes, uno, cómo vamos a pagar ese pasivo, y dos, definir el mecanismo de reingeniería, eso podría tardar algunos meses, para eso vamos a desarrollar un plan de choque, que es el rediseño de algunas rutas para que los bumangueses, mientras resolvemos el tema del transporte masivo, puedan tener la tranquilidad de que algunos buses de transporte público van a llegar a sus barrios, hoy lo que les puedo decir es que hay Alcalde y que estamos poniendo orden. Estamos asumiendo los problemas de frente y vamos a tomar decisiones, muchas de esas no son populares, pero es que al final gobernar lo que requiere es la capacidad de decidir, y Metrolínea es uno de los puntos más álgidos.

¿Cómo piensa solucionar el caos y la anarquía en el tránsito?

Aquí hay dos mensajes, uno, aquí hay Alcalde, y dos, le vamos a poner orden a esto. El problema de movilidad tiene un alto porcentaje, diría el 50 %, obedece a que tenemos un sistema de transporte masivo ineficiente, pero el otro 50 % obedece a que cada quien hace lo que se le da la gana, y ahí, en los primeros 100 días, tenemos cuatro estrategias: vamos a consensuar las tarifas de los parqueaderos para que la gente pueda parquear 15 minutos y se le cobre por minuto, no por horas, para que la gente estacione en los parqueaderos. Dos, zonas azules, ya la tenemos lista la propuesta para presentarla al Concejo. Tres, fotomultas en los semáforos, para sancionar a los que se pasan el semáforo en rojo, porque yo no puedo tener un policía en cada semáforo pero sí una cámara, y esto es de todos, si un motociclista en este momento se pasa por el andén, el problema no es solo del motociclista, el problema de todos, porque mi hijo puede estar corriendo en ese parque, entonces el transformar la movilidad es compromiso de todos. Esto es compromiso del Alcalde, pero también es compromiso de cada uno de nosotros, la ciudad no va a cambiar simplemente porque le pongamos más pie de fuerza, el pie de fuerza es una cosa, pero la cultura y el compromiso y el sentido de pertenencia por Bucaramanga es de todos. Yo siempre he dicho que si a Bucaramanga le va bien a todos nos va a ir bien.

¿Cómo le ha ido en su relación con el Gobierno Nacional?

Con el Gobierno Nacional se han venido adelantando cosas importantes, con los ministros, con los mandos medios, hemos avanzado en el tema de educación, hemos avanzado en el tema de vivienda, hemos avanzado con el Ministro de Defensa, requiriendo unos recursos para la transformación de la Estación de Policía Central, para un tema de cámaras. Hemos venido avanzando con los mandos medios, pero ha sido muy complejo poder articular la visión con el Presidente Petro, estamos en orillas distintas, porque la visión del Presidente, por ejemplo, frente al tema de la lucha contra el microtráfico, contra el consumo, es de legalización para que ya no sea delito, pero eso no quiere decir que si ideológicamente estamos en orillas distintas no podamos avanzar en temas de movilidad, como Metrolínea, en temas de infraestructura, como mejoramiento de vivienda, en temas de mitigación del riesgo, en todo eso hemos podido avanzar, pero sí le soy honesto, hay una distancia enorme entre la visión de país de Gustavo Petro y la visión de ciudad de Jaime Andrés Beltrán.

