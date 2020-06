Senado continúa sin poder votar la cadena perpetua para violadores de menores

Una recusación presentada por el abogado Esteban Alexánder Salazar contra los 22 senadores de la Comisión Primera impidió una vez más que la célula legislativa votará las ponencias del proyecto de acto legislativo que busca imponer la cadena perpetua a los violadores de menores en el país.

Según el abogado Esteban Salazar, los senadores de la Comisión Primera deberían declararse impedidos para tramitar el proyecto de Acto Legislativo, ya que, según él, sus intereses son obtener un beneficio particular con esta iniciativa.

Además, Salazar Giraldo considera que con votaciones virtuales no se puede modificar la Constitución.

Votación suspendida

Aunque el presidente de la Comisión, Santiago Valencia, negó la solicitud de la réplica por no cumplir con los requisitos de Ley para su presentación, los senadores Roy Barreras y Gustavo Petro apelaron la decisión del senador Valencia, por considerar que el Presidente de la comisión no puede dirimir una recusación que también va dirigida en su contra.

Sobre las 6:00 de la tarde de ayer, la Comisión de Ética informó que no revisaría la solicitud de impedimento contra los 22 senadores de la Comisión Primera, por improcedente.

A pesar del aval para continuar con el debate de la iniciativa legislativa, el presidente de la Comisión Primera, Santiago Valencia, decidió citar para hoy a las 8:00 de la mañana para votar la cadena perpetua para violadores.

“He dado todas las garantías, todos los tiempos para que se pueda debatir ampliamente. Ya lo que queda es al decisión de las mayorías se manifiesten, sin dilaciones”, acotó el presidente de la Comisión, Santiago Valencia.

“Jugadita para archivar el proyecto”

Aunque anunció que votará negativa la cadena perpetua para violadores, la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano criticó la “jugadita” jurídica para dilatar el debate e impedir que se apruebe el proyecto.

“Mi voto será negativo para la cadena perpetua, pero eso no implica que yo acompañe esta jugadita, porque qué tal que eso se vuelva costumbre y se le dé viabilidad a esta recusación y en plenaria recusen a todo el Senado para cualquier proyecto que a mí me guste o no, quedaría bloqueada la plenaria incluyendo a los integrantes de la Comisión de Ética”, señaló la Congresista ‘verde’.

Postura similar tuvo el senador santandereano Miguel Ángel Pinto, coordinador ponente del proyecto de Acto Legislativo, quien consideró que se debió continuar con la votación del proyecto, ya que la recusación presentada, en su opinión, no tiene ningún sustento jurídico.

Contrarreloj

Con la decisión de la Presidencia de la Comisión de aplazar el debate, los ponentes que están a favor de la reforma constitucional ven con mayor preocupación la falta de tiempo para que la iniciativa surta sus dos debates restantes (uno en Comisión y otro en plenaria) antes del 20 de junio próximo, fecha en la que se clausura el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso.

“Por tratarse de un Acto Legislativo, tiene que ser aprobado antes del 20 de junio, porque si no, se hunde. Los Actos Legislativos no se puede debatir en sesiones extraordinarias”, explicó Miguel Ángel Pinto.

Además, se aguarda por el concepto de la Corte Constitucional sobre la legalidad de las votaciones virtuales en el legislativo.