Senador Rodolfo Hernández estará en el congreso hasta el 25 de octubre

Desde la Casa de Nariño, el senador del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, anunció que estará en el Congreso de la República hasta el próximo 25 de octubre, esto después de presentar se renuncia oficialmente al legislativo.

Además: Es oficial: Rodolfo Hernández radicó su carta de renuncia en el Senado

“Yo la radiqué ayer y vamos a estar hasta el 25 de octubre, que es la fecha que me recomiendan los que saben de eso para sí, en el futuro hay otra oportunidad, no quedar inhabilitado. Por ahora me voy a preocupar es por estos problemas, no por la Gobernación, ni por la Alcaldía, ni por nada de eso”, expresó Hernández.

Reunión con el presidente Petro

Frente a los temas que abordó en la reunión con el presidente Gustavo Petro, Hernández aseguró que fueron dos centrales: la economía junto al empleo y sobre Santander.

“Yo quería exponerle al señor presidente las inquietudes que tienen los colombianos sobre el acontecer diario, especialmente el económico y el empleo, otro de los temas que tocamos a fondo fue el de venir de Santander, qué va a pasar con Santander, que es la tierra que yo represento, esos fueron los dos temas gruesos”, afirmó el senador.

Particularmente, sobre el empleo Hernández explicó: “La única manera de generar empleo, a mi parecer, es la sustitución de importaciones, generar trabajo, estamos pagando empleo, generando empleo en el exterior, es generarlos aquí”.

El senador aseguró que la reunión tuvo una duración de un poco más de una hora y que el presidente lo atendió de forma muy cómoda y lo escuchó atentamente a sus comentarios.

“Fue muy productivo para los colombianos, en la medida que pase el tiempo vamos a ir desarrollando los temas que hoy tratamos de acuerdo con los resultados. Santander tiene muchos problemas, pero el principal a mi parecer el dial, estamos prácticamente incomunicados con Colombia”, explicó Hernández.

Deuda saldada

Frente al audio que se conoció del senador hablando con la representante a la Cámara, Marelen Castillo, quien fue su fórmula vicepresidencial, en donde el senador le cobraba el pago de un alta suma de dinero de la campaña presidencial, Hernández aseguró que el tema estaba superado.

“Eso está superado y eso no es tema de la visita al señor presidente, eso es tema superado”, expresó el senador a los medios de comunicación.

Frente a la investigación que se adelanta en contra de Hernández por el caso de corrupción de Vitalogic, el senador reiteró que él no se ha robado ningún dinero y que respeta a las instancias judiciales.

Finalmente, Hernández también reiteró que apoyará las ideas buenas del Gobierno y discutirá las que no le parezcan.

“Yo no he renunciado a la crítica, también tengo que decir que lo que me parezca bueno lo tengo que apoyar. El compromiso mío no es con él, es con Colombia”, concluyó el senador.