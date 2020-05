Senadores santandereanos respaldan el proyecto de Ley de Renta Básica para 30 millones de colombianos

A pesar de la negativa del Gobierno Nacional, 53 senadores de la República radicaron un proyecto de Ley mediante el cual se pretende que 30 millones de escasos recursos reciban una renta básica de una salario mínimo por tres meses para sobrellevar la pandemia del COVID-19 en el país.

Según los coautores de la iniciativa legislativa, desde el 18 de abril de este año ya se le había solicitado al presidente Iván Duque que este tema fuera incluido en el decreto presidencial de emergencia económica. Pero su respuesta siempre ha sido negativa.

“El Gobierno no resolvió el problema del hambre de los colombianos en el confinamiento, no giró recursos a los entes territoriales y las medidas paliativas, vía ínfimos subsidios, absolutamente insuficientes e insostenibles, no resolvieron las necesidades de 30 millones de colombianos informales, vulnerables o en pobreza y han obligado a muchas personas a salir a la calle en busca del sustento. En la práctica, la cuarentena se hizo trizas por esa imprevisión, más las decisiones de reapertura económica a ciegas que el gobierno ya implementó y que ya resultan incontenibles”, expresaron los senadores autores de la propuesta.

Impuesto al patrimonio

La iniciativa que es respaldada por los cuatro senadores de Santander, busca gestionar por lo menos $29 billones a través de un impuesto transitorio al patrimonio de por lo menos 500 personas jurídicas y naturales del país.

“Los recursos de la renta básica se recaudarían con un impuesto al patrimonio superior a $3 mil millones que se gravaría entre el 3% hasta un 9% de los más ricos. También un impuesto al patrimonio de las empresas más ricas que son más o menos unas 500 en Colombia. Esos dos impuestos nos daría aproximadamente a $29 billones, 2.9% del PIB, lo necesario para mitigar los efectos de la pandemia”, explicó el senador Liberal, Jaime Durán.

Mientras se obtienen los recursos provenientes de dichos impuestos, los autores del proyecto de Ley exhortan al Gobierno a conseguir un crédito inmediato con el Banco de la República con emisión de moneda y así logramos una fluidez suficiente para poder pagar la Renta Básica.

Aunque algunos sectores están pidiendo que el gravamen sea de manera permanente, el proyecto de ley radicado en el Congreso contempla que el impuesto al patrimonio de los más ricos en el país se aplique solo por los próximos seis meses.

Además de los senadores liberales: Horacio José Serpa, Jaime Durán Barrera y Miguel Ángel Pinto, el congresista santandereano de Cambio Radical, Richard Aguilar también respalda la iniciativa legislativa de la renta básica.

Iniciativa modificatoria

El proyecto de Ley buscar modificar el Decreto presidencial 568 del 2020, mediante el cual los funcionarios que ganen entre $10 millones y $12,5 millones deberán aportar el 15% de su salario, mientras que los funcionarios con salarios entre $12,5 millones y $15 millones tendrán que aportar el 16%. Así mismo, la modificación del Decreto presidencial 518 del 2020, por el cual el Gobierno Nacional asignó el ingreso solidario, para que se amplíe el espectro de los gravámenes y poder obtener los recursos necesarios para la renta básica de los más necesitados.

“Este proyecto garantiza que el Estado brinde una vida digna sin hambre durante la crisis del COVID-19. Es una asignación de una renta básica por tres meses. Este proyecto de Ley modificará los decretos con fuerza de Ley que ha expedido el Gobierno Nacional durante esta emergencia, especialmente el decreto 518 del 2020 para poder ampliar la oferta social del Gobierno Nacional y lograr una transferencia de un salario mínimo”, señaló el senador Richard Aguilar.

Los partidos de oposición: Alianza Verde, Polo, Coalición Decentes, Colombia Humana, Mais y Farc. Así como los partidos independientes como Liberal, la mayoría de la bancada de la U, un senador de Colombia Justa Libres, y tres senadores de Cambio Radical respaldan la iniciativa legislativa de la Renta Básica, que por tratarse de un proyecto de Ley, la iniciativa deberá ser aprobado en cuatro debates, (dos en Senado y dos en Cámara), antes de convertirse en Ley.

El Centro Democrático, el partido Conservador y gran parte de la bancada de Cambio Radical, son algunos de los partidos que no respaldan aún el proyecto de Ley.