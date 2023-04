Las diferencias entre los senadores Jota Pe Hernández y Roy Barreras no solo han llegado a la Corte Suprema de Justicia en las últimas horas, sino que a través de redes sociales continúan, haciéndose fuertes comentarios y hasta advertencias.

En las últimas horas el senador Hernández volvió a arremeter en contra del presidente del Congreso, recordándole que pasó por varios partidos a través de los años y que, según él, lo habrían expulsado.

"Ahora dígalo sin llorar. En el 95 fue liberal, en el 2006 de Cambio Radical, en el 2010 de la U, en el 2018 de ADA, en el 2022 de Pacto Histórico, en el 2023 de Fuerza de la Paz. De casi todos los partidos fue expulsado, ¿y ahora disque de centro? eso no se lo cree ni su señora madre", escribió Hernández en su cuenta de Twitter citando un trino de Roy Barreras que fue eliminado.

Pero la pelea entre los dos políticos no quedó ahí. Horas después el presidente del Senado, que denunció ante la Corte Suprema de Justicia a Hernández, bloqueó de su cuenta de Twitter a Jota Pe.

"¿Le dolió que le recordara la verdad? Y eso que hasta ahora estamos empezando. Seré su piedra en el zapato en estos cuatro años y de eso puede estar seguro. ¿Que quiere ser presidente de Colombia? Jajajaja Mejor no se ilusione porque no lo será. Por lo menos no mientras yo viva", advirtió el senador santandereano.

Pelea antigua

Las diferencias entre Jota Pe Hernández y Roy Barreras no son nuevas. Cuando el Ministerio del Interior presentó la cuestionada y hundida reforma política los dos senadores se enfrentaron verbalmente en el Capitolio Nacional debido al artículo que establecería las listas cerradas como únicas para las elecciones.

Este hecho los confrontó en repetidas ocasiones, pero no todo quedó ahí. Hace unas semanas Hernández publicó una investigación en la cual evidenciaría que el presidente del Senado habría incurrido en presuntos hechos de corrupción favoreciendo a amigos suyos con convenios de hasta $4.000 millones.

Ante este hecho, que caló en la Procuraduría, Roy Barreras denunció a Jota Pe en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de hostigamiento agravado y calumnia.